Η Μονακό ήταν εξωφρενικά άστοχη στην Ισπανία (20/51 σουτ), δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στο ματς, με την Μπασκόνια να κάνει την έκπληξη επικρατώντας με 85-73 της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

H Moνακό έπιασε χαμηλά στάνταρ απόδοσης στην Ισπανία, ήταν εξωφρενικά άστοχη στο μεγαλύτερος μέρος της αναμέτρησης (20/51 σουτ), με την Μπασκόνια να φέρνει το παιχνίδι στα μέτρα πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη με 85-73.

Πλέον η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι ανέβηκε στο 6-10, την ώρα που οι Μονεγάσκοι έπεσαν στο 9-7 και γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα μετά από την Φενέρ.

Για τους νικητές ο Λουβαβού Καμπαρό πραγματοποίησε μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση στην σεζόν, με τον Γάλλο γκαρντ να μετρά 19 πόντους. Πληθωρική εμφάνιση του Φόρεστ με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τους Ραντζεβίτζιους και Χάουαρντ να προσθέτουν από 12 πόντους έκαστος.

Από την άλλη πλευρά ο Μαίκ Τζέιμς μέτρησε 21 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Ντάνιελ Τάις να προσθέτει 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, την ώρα που οι υπόλοιποι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να μένουν σε μονοψήφια επίπεδα.

Εξωφρενικά άστοχη η Μονακό, πήρε προβάδισμα με Φόρεστ και Χάουαρντ η Μπασκόνια

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα του παιχνιδιού με τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκοράρισμα (3-5, 6-5 στο 4’), με τους παίκτες του Γκαλμπιάτι να εκτελούν συστηματικά από τα 6.75μ. Η Μονακό προσπάθησε να χαμηλώσει τον ρυθμό, χτυπώντας μέσα από το ζωγραφιστό (9-12 στο 6’), με την ισπανική ομάδα να απαντά με 5-0 σερί για το 14-12. Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την Μπασκόνια στο +3 (17-14), σε ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό τέμπο και σκορ, κάτι που βόλευε περισσότερο την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Χάουαρντ και Φόρεστ μεγάλωσαν την διαφορά στο +7 (21-14), με την Μονακό να είναι αρκετά άστοχοι από μακριά . Ο Ντιάλο έδωσε λύσεις στην γαλλική ομάδα (7π. 26-22 στο 13’). Ο Χάουαρντ βρήκε ρυθμό από τα 6.75μ. έφτασε τους 8π. στέλνοντας την διαφορά στο +9 (35-26 στο 16’) με την ομάδα του Γκαλμπιάτι να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό της αναμέτρησης, αποκτώντας διψήφια διαφορά (+10, 38-28 στο 17’). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τους γηπεδούχους στο +9 (43-34), με τους Μονεγάσκους να πληρώνουν την αστοχία τους.

Έφερε το ματς στα μέτρα της η Μπασκόνια, κερδίζοντας την αγνώριστη Μονακό

Με 6-0 σερί μπήκε στο δεύτερο μέρος η Μπασκόνια εκτοξεύοντας την διαφορά στο +15 (49-34), με τους παίκτες του Γκαλμπιάτι να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό του ματς. Η Μονακό έσφιξε την άμυνα της, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να «χτυπά» μέσα από την ρακέτα για να μειώσει στο -4 (54-50 στο 26’) με επιμέρους 5-18. Κλεμέντ και Σπανιόλο με καθοριστικά τρίποντα διαμόρφωσαν το 62-55 του τρίτου δεκαλέπτου, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να έχει επιστρέψει στο ματς μέσω της άμυνας της.

Φόρεστ και Σπανιόλο με 7-0 σερί εκτόξευσαν την διαφορά στο +14 (69-55) για την Μπασκόνια που ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, την ώρα που ο Οκόμπο έπαιρνε την μια κακή απόφαση μετά την άλλη. Οι Μονεγάσκοι έσφιξαν την άμυνα τους, μείωσαν με 5-0 σερί σε 69-60, ωστόσο η ισπανική ομάδα έβρισκε συνεχώς λύσεις στην άμυνα των Γάλλων (+10, 74-64 στο 35'). Ο Μάικ Τζέιμς με τρίποντο έριξε την διαφορά στο -5 (76-71 στο 38'), με τον Καμπαρό να απαντά με το ίδιο νόμισμα (79-71). Η Μπασκόνια έγειρε την πλάστιγγα της νίκης υπέρ της (84-74), με τον Καμπαρό να αποδεικνύεται λίρα εκατό για την ομάδα του Γκαλμπιάτι.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 43-34, 62-55, 85-73.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης