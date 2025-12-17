Η Βίρτους Μπολόνια δε δυσκολεύτηκε απέναντι στην Παρτίζαν και πανηγύρισε ένα εύκολο «διπλό» στο Βελιγράδι με 86-68.

Η Παρτιζάν υποδέχθηκε στην «Beligrade Arena» την Βίρτους Μπολόνια για την 16η αγωνιστική της Euroleague. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι, κατάφεραν να κλείσουν με ιδανικό τρόπο όλες τις περιόδους και έτσι επικράτησαν με 86-68. Πλέον, η Βίρτους έχει ρεκόρ 8-8 και η Παρτιζάν 6-10.

Για τους νικητές ο Άλστον Τζούνιορ είχε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ ο Έντουαρντς προσέθεσε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μπόνγκα με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 μπλοκ, ενώ ο Φερνάντο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Με σερί 6-0 στο τέλος προβάδισμα για την Βίρτους

Ο Μπρούνο Φερνάντο μπήκε καλά στον αγώνα και πέτυχε τους πρώτους τέσσερις πόντους της Παρτιζάν, ενώ η Βίρτους Μπολόνια κατάφερε να περάσει μπροστά με το τρίποντο του Έντουαρντς (8-9). Ο Μπράουν «απάντησε» (11-9) και ο Έντουαρντς ευστόχησε ξανά από τα 6,75μ. για το 11-12. Με νέο τρίποντο, του Μπόνγκα αυτή τη φορά, το σκορ έφτασε το 16-16 και η Βίρτους τελείωσε την πρώτη περίοδο με ένα σερί 6-0 και με το υπέρ της 19-24.

Νέο σερί στο φινάλε και μπροστά στα αποδυτήρια οι φιλοξενούμενοι

Με τρίποντο του Μπράουν και τρία καλάθια του Ουάσινγκτον η Παρτιζάν πέρασε μπροστά με 28-24. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις και έφτασαν στο +7 (37-30), αλλά στα τελευταία λεπτά έπαθαν... μπλακ-άουτ. Η Βίρτους βρήκε λύσεις και από κοντά και από το τρίποντο, έκανε αυτή τη φορά σερί 10-0 στα τελευταία λεπτά και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 37-40.

Συνέχισε τα... σερί στο τέλος η Βίρτους και έφτασε στο +11

Μετά τις βολές του Ντιούφ, με τους Μίλτον και Μαρίνκοβιτς η Παρτιζάν έριξε τη διαφορά στον πόντο (42-43) και στη συνέχεια με τρίποντα από Άλστον Τζούνιορ, Μαρίνκοβιτς και Μπράουν το σκορ έφτασε στο 48-49. Ο Άλστον ευστόχησε ξανά από τα 6,75μ. για το 50-54 και με ακόμη ένα επιθετικό... ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά κατάφερε να μπει στην τελευταία περίοδο στο +11 (52-63).

Εύκολο «διπλό» για την Βίρτους

Με Σμάιλαγκιτς και Χάκετ η διαφορά έφτασε τους 18 (52-70), με την Παρτιζάν να βρίσκει πόντους με το and-1 του Ουάσινγκτον για το 55-70. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να μπουν ξανά στην διεκδίκηση του ματς, η Βίρτους έλεγξε το προβάδισμά της και τελικά πήρε το «διπλό» με 86-68.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 37-40, 52-63, 68-86

Τα στατιστικά του αγώνα.