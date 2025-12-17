Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ, πέρασε και από τη Λισαβόνα επικρατώντας της Σπόρτινγκ με 70-62 χάρη στο πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο και έκανε έτσι το 2/2 στον νέο όμιλό του.

Ένα δεκάλεπτο χρειάστηκε η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς για να εξασφαλίσει την 14η νίκη της στα 16 τελευταία παιχνίδια. Στην τρίτη περίοδο ο ΠΑΟΚ έπαιξε σαν... ΠΑΟΚ και με επιμέρους σκορ 13-23 εξασφάλισε την απόσταση ασφαλείας που ήθελε απέναντι σε μια ομάδα που ήταν στα μέτρα του.

Ανέβηκε στο 2-0 ο ΠΑΟΚ και στην επόμενη αγωνιστική (3η) του ομίλου παίζει στην έδρα της Μπιλμπάο (13/1), που είναι επίσης στο 2-0 σε μια... επανάληψη του περσινού τελικού της διοργάνωσης στην Ισπανία. Στο 0-2 βρίσκονται η Σπόρτιγνκ και η Πριεβίζντα. Ενδιάμεσα για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Δικέφαλος παίζει το προσεχές Σάββατο εντός έδρας με τον Πανιώνιο (20/12, 16:00).

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπριν Ταϊρί με 17 πόντους, από κοντά και οι Κλίβελαντ Μέλβιν με 14 πόντους και Τίμι Άλεν με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ. Νταμπλ-νταμπλ από τον Μπεν Μουρ με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Νωθρό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, που πάντως επέστρεψε

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που έκαναν το 13-7 με Ρόμπινσον και Αμαράντε, ενώ δύο τρίποντα του Μόργκαν έκαναν το 19-10. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε μια αντίδραση, ο Άλεν έδωσε κάποιες επιθετικές λύσεις και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 21-15.

Μουρ και Άλεν έφεραν τον ΠΑΟΚ σε απόσταση καλαθιού (22-20), αλλά ο Σουένσον έβαλε δύο κολλητά τρίποντα για το 31-22. Εκεί, η ομάδα του Γιούρι Ζτνοβτς απάντησε με τους ψηλούς της αρχικά (Μέλβιν, Μουρ) και με σερί 0-8 πλησίασε στον πόντο (31-30). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε τελικά στο 36-35, με τους ασπρόμαυρους να έχουν σε αυτό το διάστημα 1/9 τρίποντα και μόλις 4 ασίστ, ενώ είχαν κερδίσει τη μάχη των ριμπάουντ (18-27).

Με σερί ξέφυγε ως το +15 ο ΠΑΟΚ

Επιστρέφοντας στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά και με τα γρήγορα τρίποντα των Μέλβιν και Κόνιαρη προσπέρασε με 39-43. Η Σπόρτινγκ απάντησε με τους Τζονς και Ρόμπινσον (47-46), αλλά ο Δικέφαλος «χτύπησε» στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου. Σε αυτό το διάστημα με αποτελεσματική άμυνα και στην επίθεση με τους Περσίδη και Ταϊρί να σκοράρουν αλλεπάλληλα ξέφυγε με 49-58 στο 30'.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στο παιχνίδι με πρόθεση να το τελειώσει νωρίς. Σε αυτή την κατεύθυνση βοήθησαν τα καλάθια των Μουρ και Άλεν για το 49-64, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τους Χάρντεν-Χέις και Βεντούρα έτρεξαν σερί 10-0 για το 59-64. Εκεί, οι ασπρόμαυροι έδειξαν χαρακτήρα και διατήρησαν το προβάδισμα, με τους Τζόουνς και Ταϊρί να γράφουν το 60-68 στο 37' και την Σπόρτινγκ να μην μπορεί να αντιδράσει εκ νέου ως το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-35, 49-58, 62-70

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

