Πρόβλημα βιωσιμότητας η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α - Οδεύει προς διάλυση

Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας και πλέον το ενδεχόμενο της διάλυσης είναι ορατό

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 17:30, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των σωματείων, υπό τη μορφή γενικής συνέλευσης, από τα γραφεία της Ένωσης, με δυο σωματεία να δίνουν φυσική παρουσία.

Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α φέρεται να έχει χρέη άνω των 100.000 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά οφειλές προς υπαλλήλους, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και επτά μήνες.

αράλληλα, υπάρχουν οφειλές για ενοίκια, ρεύμα, τηλέφωνα και λειτουργικά έξοδα, ενώ ενόψει Χριστουγέννων ελλοχεύει ο κίνδυνος ποινικών συνεπειών λόγω μη καταβολής δώρων, αλλά και επισχέσεων εργασίας από τους εργαζόμενους.

Όπως γίνεται κατανοητό οι εκλογές δεν ήταν δυνατό να διεξαχθούν, καθώς δεν κατατέθηκε ούτε μία υποψηφιότητα. Παράλληλα η θητεία της προσωρινής διοίκησης που είχε οριστεί από την ΕΟΚ λήγει σύντομα, με το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την επιστροφή των διορισμών στο Πρωτοδικείο, δηλώνοντας ουσιαστικά παραίτηση όλων των μελών. Αιτία είναι η πλήρης ανατροπή των υποσχέσεων στήριξης από το Δ.Σ. της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Μάλιστα την κατάσταση επιβαρύνει περαιτέρω η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, λόγω τελεσίδικης απαίτησης ύψους 59.000 ευρώ, που αφορά δεδουλευμένα δώρα της περιόδου 2016–2021, τα οποία είχαν δικαιωθεί δικαστικά οι πέντε υπάλληλοι της Ένωσης, πέραν των μισθών τους.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταβάλει τη μηνιαία επιχορήγηση των 5.400 ευρώ, επικαλούμενος τη δέσμευση των λογαριασμών της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, ποσό που, όπως τονίζεται, δεν καλύπτει ούτε το 40% των πάγιων εξόδων.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, κ. Βρούτσης, οφείλουν να ενημερωθούν άμεσα για την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η δεύτερη κορυφαία Ένωση της χώρας μετά την ΕΣΚΑ. Η κατάσταση των εργαζομένων και η έλλειψη ουσιαστικής διοίκησης δημιουργούν συνθήκες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη λειτουργία της Ένωσης και απαιτούν άμεση παρέμβαση.