Ξανθόπουλος: «Πολύ σημαντική νίκη - Δεν μπορούμε να παίξουμε με την ίδια ένταση και στα 40 λεπτά»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε πως ήταν πολύ σημαντική νίκη κόντρα στην Σάσαρι, ενώ πρόσθεσε πως δεν μπορούν να αγωνιστούν με την ίδια ένταση και στα 40 λεπτά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στα παιδιά. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για το Top-16 απέναντι στη Σάσαρι. Είχα πει με τα παιδιά ότι πρέπει να έχουμε ένταση στο παιχνίδι μας από την αρχή. Να τους δώσουμε να καταλάβουν πως θα έχουν ένα δύσκολο βράδυ. Και όντως τα καταφέραμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω κάποια παράπονα, αλλά πως να μην έχω, εντάξει δεν μπορούμε να παίξουμε για 40 λεπτά το ίδιο. Απλά αυτό που τους είπα είναι ότι με τον Άρη αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι εκεί, θα χρειαστεί να παίξουμε καλύτερα για μεγαλύτερο διάστημα. Μπράβο σε όλους, συνεχίζουμε... Επίσης θέλω να πω ένα ευχαριστήσω τον κόσμο που μας βοήθησε και σήμερα δίνοντας μας την ώθηση για να πετύχουμε τη νίκη»