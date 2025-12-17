Ξεκάθαρος ο Ομπράντοβιτς για το μέλλον του: «Δεν θα εξετάσω καμία πρόταση μέχρι το καλοκαίρι»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν θα εξετάσει καμία πρόταση μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν.

Στις 19 Νοεμβρίου η Παρτιζάν ανακοίνωσε το οριστικό τέλος της συνεργασίας της με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο θρυλικός προπονητής είχε παραιτηθεί στις 26/11, με την απόφαση αυτή να μη γίνεται δεκτή από το Δ.Σ. Οι άνθρωποι του οργανισμού προσπάθησαν να τον πείσουν να συνεχίσει στην άκρη του πάγκου, κάτι που τελικά δεν κατάφεραν.

Φυσικά, πολλά ερωτηματικά δημιουργήθηκαν για το μέλλον του «Ζοτς» και για το πού θα συνεχίσει την «πλούσια» καριέρα του. Μιλώντας στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ, ο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως δεν θα εξετάσει καμία πρόταση μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου, εκτός από την οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται» είπε.