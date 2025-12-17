Το πήραν απόφαση: Δεν σηκώνουν λάβαρο για το NBA Cup οι Νικς

Οι Νιου Γιορκ Νικς δεν θα σηκώσουν λάβαρο για την κατάκτηση του NBA Cup, σε αντίθεση με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Νιου Γιορκ Νικς αναμετρήθηκαν με τους Σαν Αντόνιο Σπερς στον φετινό τελικό του NBA Cup. Οι Νικς ήταν αυτοί που κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 124-113 και την κατάκτηση του τροπαίου.

Παρά την μεγάλη επιτυχία, οι Νικς δεν θα κρεμάσουν λάβαρο για το τρόπαιο. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σανάρια του «ESPN», ο οργανισμός δεν θα ακολουθήσει στα βήματα των Λος Άντζελες Λέικερς και των Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι πανηγύρισαν αποφάσισαν να κρεμάσουν λάβαρο.