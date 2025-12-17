Το πήραν απόφαση: Δεν σηκώνουν λάβαρο για το NBA Cup οι Νικς

Οι Νιου Γιορκ Νικς αναμετρήθηκαν με τους Σαν Αντόνιο Σπερς στον φετινό τελικό του NBA Cup. Οι Νικς ήταν αυτοί που κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 124-113 και την κατάκτηση του τροπαίου.
Παρά την μεγάλη επιτυχία, οι Νικς δεν θα κρεμάσουν λάβαρο για το τρόπαιο. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σανάρια του «ESPN», ο οργανισμός δεν θα ακολουθήσει στα βήματα των Λος Άντζελες Λέικερς και των Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι πανηγύρισαν αποφάσισαν να κρεμάσουν λάβαρο.
The New York Knicks will not raise an NBA Cup championship banner at Madison Square Garden, sources tell ESPN. The Lakers and Bucks raised banners for NBA Cup titles over the last two years. Knicks will celebrate with home fans Friday.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 17, 2025