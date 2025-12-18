Eurocup Γυναικών: Για την πρόκριση στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός - Υπερασπίζονται την διαφορά Αθηναϊκός και Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα, με την ομάδα της Σελέν Ερντέν να στοχεύει στην πρόκριση και την υπεράσπιση του +9 (85-76) του πρώτου αγώνα. Υπερασπίζονται την διαφορά Ολυμπιακός και Αθηναϊκός

Στην μάχη του Eurocup Γυναικών ρίχνονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Αθηναϊκός. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα, με τις «πράσινες» να θέλουν να υπερασπιστούν την διαφορά των 9π. (85-76) του πρώτου ματς για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ την Ελιτζούρ Ραμλά (19:00), με τις «ερυθρόλευκες» να έχουν κερδίσει στον πρώτο αγώνα με 93-86, έχοντας το πλεονέκτημα για την πρόκριση.

Προβάδισμα πρόκρισης έχει και ο Αθηναϊκός ο οποίος υποδέχεται την Γιάρις (20:45), με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να έχει επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 80-75.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 19:00

Ολυμπιακός - Ελιτζούρ Ράμλα: 19:00

Αθηναϊκός - Γιάρις: 20:45