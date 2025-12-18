Euroleague: Υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη στην Πόλη, επικρατώντας με 81-77 απέναντι στην Φενερμπαχτσέ για την 16η αγωνιστική της Euroleague. Από την πλευρά της, η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε με 84-78 τον Ερυθρό Αστέρα.
Τώρα, οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο «Telekom Center Athens» για την 17η αγωνιστική. Το τζάμπολ στην μεγάλη αναμέτρηση θα γίνει στις 21:15, με τους Εμίν Μογκούλκοτς, Κάρλος Κορτές και Τόμας Μπισουέλ να σφυρίζουν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενερμπαχτσέ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί