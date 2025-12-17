Αρνόκουρος: «Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος - Πάνω απ' όλα να είμαστε υγιείς»

Ο Γιώργος Αρνακούρος, άσος του Βίκου Ιωαννίνων, μίλησε στο ΕΟΚWebRadio και αναφέρθηκε στον στόχο του πρωταθλήματος που είναι «μαραθώνιος» αλλά και το γεγονός πως πρέπει να είναι υγιείς πρώτα απ' όλα.

Ο Βίκος Ιωαννίνων βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Elite League με δέκα νίκες και μόλις μία ήττα, και ο φόργουρντ της ομάδας, Γιώργος Αρνακούρης έδωσε μιθα συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, όπου αναφέρεται στον στόχο του πρωταθλήματος, την ομάδα του αλλά και για τον ίδιο.

Αρχικά αναφέρθηκε στον κόσμο και την διοίκηση της ομάδας, λέγοντας: «Ο στόχος μας είναι κάθε ματς να το νικάμε και να δείχνουμε καλύτερο πρόσωπο. Ο κόσμος είναι “ζεστός”, σε όλα τα παιχνίδια είναι εκεί. Η διοίκηση της ομάδας μάς εμπιστεύεται και είναι κοντά μας. Είναι σημαντικό να σε βοηθούν για να πετύχεις κάτι μεγάλο, όπως και θέλουμε. Με τη σκληρή μας δουλειά θα πετύχουμε κάτι μεγάλο, αλλά ο στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι. Παίζουμε τώρα με έναν πολύ καλό αντίπαλο (σ.σ. Πρωτέας Βούλας) και θέλουμε να πετύχουμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Είναι ντέρμπι, πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι από την αρχή. Όπως καταλαβαίνετε, στην ομάδα υπάρχει κούραση, αλλά προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι για να δείξουμε μία καλή εικόνα».

Στην συνέχεια μίλησε για το πρωτάθλημα αλλά και τον αποκλεισμό της ομάδας του από το UNICE Trophy: «Σίγουρα μας πείραξε, δεν είχαμε καλή εικόνα. Έπειτα από αυτήν την ήττα, εστιάσαμε περισσότερο στη δουλειά, μας “ξύπνησε”, γι’ αυτό φέραμε μεγαλύτερα αποτελέσματα, ειδικά εκτός έδρας. Η ήττα αυτή μας πείσμωσε. Το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο, υπάρχουν “παγίδες”. Δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, αν χαλαρώσουμε είναι λάθος, τις αντιμετωπίζουμε όλες τις ομάδες με την ίδια σοβαρότητα».

Για την «δίψα» της πόλης των Ιωαννίνων για την άνοδο: «Ο κόσμος θα το ήθελε πάρα πολύ ο Βίκος να γίνει πρωταθλητής και να ανέβει στη GBL, είναι ο βασικότερος στόχος. Από ‘κει και πέρα, είμαστε τελείως προσηλωμένοι για να φέρουμε νίκες και να μην κοιτάμε τόσο μακριά. Το πρωτάθλημα είναι “μαραθώνιος”, δε μπορούμε να ονειρευόμαστε για κάτι τόσο μακριά. Χρειάζεται να δουλεύουμε σκληρά ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να είμαστε υγιείς».

Τέλος αναφέρθηκε στην μεταγραφή του στον Βίκο αλλά και την προσωπική του άνοδο: «Απ’ την πρώτη στιγμή που είχα μιλήσει με την ομάδα και τον κόουτς μού είχαν εξηγήσει τι θα γίνει, τι θα “χτιστεί”, πώς θέλουν να φτιάξουν μια πολύ δυνατή ομάδα. Οι στόχοι μου είναι ίδιοι με της ομάδες και απ’ την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ προσπάθησα να δουλέψω όσο περισσότερο γίνεται για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Πιστεύω πως γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και πάμε για κάτι πολύ δυνατό και πολύ καλό. Σίγουρα εμένα ο στόχος μου είναι να βελτιώνομαι όσο καλύτερα γίνεται. Από την άλλη, είναι μέσα από την ομάδα να βελτιωθώ. Έχω έμπειρους συμπαίκτες οι οποίοι με βοηθούν να εξελίσσομαι, είναι σημαντικό αυτό. Πιστεύω πως ένα κομμάτι που εξελίσσομαι είναι μέσα από τους συμπαίκτες μου, τους έχω καθημερινά στήριγμα μου».