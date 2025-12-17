Μουμπρού για ΝΒΑ Europe: «Ελπίζω σε συμφωνία όλων και να μην υποφέρει το μπάσκετ»

Ο Άλεξ Μουμπρού πήρε θέση για την έναρξη και τον τρόπο λειτουργίας του ΝΒΑ Europe, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα υγείας του που τον ταλαιπώρησε και στο πρόσφατο Eurobasket.

Σε δηλώσεις του στο Eurohoops ο Ισπανός κόουτς της εθνικής Γερμανίας, με την οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2025, σχολίασε για την διοργάνωση του NBA Europe που προγραμματίζεται να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2027:

«Αν πρόκειται να διαταραχθεί το υπάρχον περιβάλλον του μπάσκετ, αυτό δεν είναι καλό. Αν γίνει σε συνεργασία με όλους, τότε είναι για καλό. Οτιδήποτε συμβάλλει για να πάμε σε ένα υψηλό επίπεδο είναι θετικό. Ελπίζω να επιτευχθεί συμφωνία και να μην υποφέρει το μπάσκετ».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το θέμα υγείας που αντιμετώπισε και είπε: «Τώρα είμαι καλά, νιώθω υγιής και δουλεύω. Όλο αυτό ήταν μια σοβαρή ανησυχία. Όλοι γνωρίζουν ότι ήταν μια περίπλοκη κατάσταση, αλλά τελείωσε. Πρέπει ακόμα να ξαναπάρω μερικά κιλά επειδή έχασα πολλά, αλλά είμαι ήδη 100% έτοιμος, προπονούμαι στον ελεύθερο χρόνο μου και παρακολουθώ τα πάντα».