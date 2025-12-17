Ραζακέ ενόψει ΠΑΟΚ: «Παίζουμε με μια εκπληκτική ομάδα, θα μπούμε για να πάρουμε τη νίκη»

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απόψε στη Λισαβόνα κόντρα στην Σπόρτινγκ (17/12, 21:30) για τη 2η αγωνιστική της β' φάσης των ομίλων του FIBA Europe Cup.

O Ουβάις Ραζακέ, φόργουορντ της πορτογαλικής ομάδας αναφέρθηκε στο πως πρέπει η ομάδα του να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ:

«Γνωρίζουμε τη συνολική δυσκολία του ομίλου. Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Μπιλμπάο την περασμένη εβδομάδα, καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, δυστυχώς δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουμε.

Τώρα, έχουμε ένα ακόμη πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε στην έδρα μας και πάντα παίζουμε για να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε το ρυθμό και θα μπούμε για να πάρουμε τη νίκη, ανεξάρτητα από τη δυσκολία του αντιπάλου.

Κάνω έκκληση στους οπαδούς να έρθουν στο γήπεδο. Θα είναι ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου εναντίον μιας εκπληκτικής ομάδας, θα είναι ένα σπουδαίο θέαμα πάνω απ’ όλα και ελπίζουμε στην υποστήριξη των οπαδών μας και ότι μπορούν να μας δώσουν αυτή την επιπλέον ώθηση για να πετύχουμε τη νίκη».