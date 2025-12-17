Ανδρεοπούλου: «Έχουμε "επενδύσει" πάρα πολύ σε αυτήν τη "φουρνιά" κορασίδων»

Η προπονήτρια της Εθνικής Κορασίδων, Κατερίνα Ανδρεοπούλου, «φιλοξενήθηκε» στo EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την προετοιμασία ενόψει του Βαλκανικού Διεθνούς Τουρνουά: «Σήμερα ξεκινάμε την προετοιμασία για το Βαλκανικό. Είναι η πρώτη ουσιαστικά συγκέντρωση της Εθνικής Κορασίδων για φέτος. Στις 20 Δεκεμβρίου το πρωί φεύγουμε για Ρουμανία κι εκεί θα δώσουμε από 21 μέχρι 24 του μήνα τρία ματς με Σλοβενία, Κροατία και Ρουμανία. Είναι ομάδες Α’ Κατηγορίας, η Σλοβενία είναι δευτεραθλήτρια Ευρώπης. Όλο αυτό γίνεται για να έρθουμε σε μια επαφή για τη φετινή χρονιά με τα παιδιά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι ένας πολύ καλός λόγος για να συγκεντρωθούμε και να έρθουμε κοντά όλοι. Είχαμε τη δυνατότητα να μην πάμε σε αυτό το τουρνουά, αλλά ήταν επιλογή μας να πάμε εκεί. Και το φετινό καλοκαίρι θα παίξουμε πολύ δυνατά φιλικά, γιατί είναι μια χρονιά στην οποία έχουμε “επενδύσει”. Έχουμε πολύ καλό ρόστερ. Ο μόνος τρόπος για να πάμε ένα βήμα παραπέρα είναι να παίξουμε δυνατά παιχνίδια».

Για τα συναισθήματα των κοριτσιών στην πρώτη συγκέντρωση: «Είναι η πρώτη μας συγκέντρωση και δεν πάμε να κάνουμε scouting ή οτιδήποτε, γιατί είναι “φουρνιές” παιδιών που δεν ξέρεις τι περιμένεις από κάθε “φουρνιά”. Η χαρά που βλέπεις με την οποία έχουν έρθει και έχουν βρεθεί μετά το καλοκαίρι ξανά όλες μαζί είναι το πιο σημαντικό. Θα μαζευτούν από τώρα και δε θα βρεθούν ξαφνικά μες στο καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, πως ήταν όλο το περασμένο καλοκαίρι μαζί. Στην Κορασίδων είχαμε και έξι παγκορασίδες και τώρα είναι όλες πάλι εδώ. Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό και η χαρά που έχουν εδώ. Η συνοχή και η χημεία της ομάδας είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρεις, όμως, τι θα συναντήσεις. Είναι ένα επίπεδο στο οποίο είναι δύσκολο να βρεις και επίσημα τουρνουά απ’ τις άλλες ομάδες σε αυτές τις ηλικίες. Είναι μια “φουρνιά” που έχουν δουλέψει μαζί και την περασμένη χρονιά, οπότε σίγουρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος έχουμε ξεκινήσει κι απ’ τον Οκτώβριο με κλιμάκια».

Για τη βελτίωση των κοριτσιών: «Εμένα το θετικό άγχος μου είναι να τις δω αν είναι βελτιωμένες. Αυτό περιμένω να δω, αν έχουν κάνει πράγματα αυτούς τους τρεις μήνες. Εντάξει, είναι λίγος ο καιρός, αλλά αυτή είναι και η “μαγεία” για εμάς, να δούμε αν εξελίχθηκαν οι μικρότερες και πού βρίσκονται. Σε αυτές τις ηλικίες, άλλωστε, υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Απ’ το Πανευρωπαϊκό που παίξαμε τέλη Αυγούστου έως τώρα οι διαφορές είναι τεράστιες, και σωματοδομικά, στα κορίτσια».