«Καρφιά» Ομπράντοβιτς για τη διαιτησία: «Να έχουν τα ίδια κριτήρια»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ έριξε στην σπόντα του για τη διαιτησία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έπρεπε να γυρίσουμε καλύτερα την μπάλα. Καταφέραμε να πάρουμε περισσότερες βολές, επειδή ο αντίπαλος ήταν στο μπόνους. Πρέπει επίσης να πω κάτι για τις τεχνικές ποινές. Αυτό μας συμβαίνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Δόθηκε μια τεχνική ποινή εναντίον μας και η άλλη πλευρά έκανε το ίδιο πράγμα και δεν δόθηκε τίποτα. Όπως δόθηκε στη μία πλευρά, τότε πρέπει να υπάρχει το ίδιο κριτήριο και στην άλλη. Αν τιμωρείς κάποιον με τεχνική ποινή, κράτα το ίδιο κριτήριο».