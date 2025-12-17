Χέρμπερτ: «Δεν είναι το πιο σημαντικό το ματς με τη Βιλερμπάν, είναι απλώς ένα ακόμα παιχνίδι»

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου με τη Βιλερμπάν για την 16η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στα σημεία-κλειδιά του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτά είναι άλλα τέσσερα παιχνίδια σε επτά ημέρες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Το παίρνουμε ένα παιχνίδι τη φορά. Μου άρεσε η προσπάθεια εκεί, ειδικά μετά το μακρύ, μακρύ ταξίδι και την πολύ δύσκολη ήττα στο Ντουμπάι.

Έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια μπροστά μας στην Euroleague, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά. Η Βιλερμπάν είναι το επόμενο παιχνίδι μας, και σε αντίθεση με άλλα, δεν θα μιλήσω για το πόσο σημαντικό είναι.

Δεν είναι πιο σημαντικό από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, είναι απλώς το επόμενο παιχνίδι. Και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να κυκλοφορούμε καλύτερα την μπάλα στην επίθεση και να έχουμε καλύτερα ριμπάουντ στην άμυνα».