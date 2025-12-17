Η απονομή του NBA Cup στους Νιου Γιορκ Νικς (vid)

Οι Νεοϋορκέζοι είναι οι νέοι κάτοχοι του Κυπέλλου του ΝΒΑ, λυγίζοντας στον τελικό τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 124-113.

Oι Νικς, πανηγύρισαν τον πρώτο τους τίτλο μετά από 26χρονια, με τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ να παραδίδει το Κύπελλο στα χέρια του Τζέιλεν Μπράνσον και τους Κάρλ-Άντονι Τάουνς.

Οι δύο ηγέτες των Νικς, σήκωσαν στον ουρανό του Λας Βέγκας το τρόπαιο του NBA Cup και έδωσαν στους συμπαίκτες τους το έναυσμα για να ξεκινήσουν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί.

Δείτε παρακάτω την απονομή του τροπαίου: