Οι Νικς σήκωσαν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο NBA μετά από τρομερή ματσάρα με τους Σπερς!

Οι Νεοϋορκέζοι είναι οι νέοι κάτοχοι του NBA Cup, αφού λύγισαν στον τελικό τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 124-113, πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Οι Νιου Γιορκ Νικς σήκωσαν το πρώτο τους τρόπαιο μετά από 26 ολόκληρα χρόνια, παίρνοντας τα σκήπτρα από τους Μιλγουόκι Μπακς, όντας η τρίτη διαδοχική ομάδα που κατακτάει το Κύπελλο του NBA.

Η τελευταία φορά που οι Νεοϋορκέζοι είχαν πανηγυρίσει τίτλο ήταν το 1999, όταν αναδείχθηκαν πρωταθλητές της ανατολικής περιφέρειας, χάνοντας στους NBA Finals από τους Σαν Αντόνιο Σπερς!

26 χρόνια μετά, όμως οι Νικς πήραν την... εκδίκησή τους, λυγίζοντας στον τελικό του NBA Cup τους Τεξανούς, μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Το ματς

Οι Σπερς μπήκαν με περισσότερη ενέργεια στο ματς και προηγήθηκαν με 28-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, διατηρώντας το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι την λήξη του ημιχρόνου (59-61).

Στο δεύτερο μέρος οι Σπερς έκαναν επί μέρους 30-33 στην τρίτη περίοδο και μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, έχοντας πάρει προβάδισμα πέντε πόντων (89-94), όμως οι Νικς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Οι Νεοϋορκέζοι, «έσφιξαν» την άμυνά τους, βρήκαν καλύτερες λύσεις στην επίθεση και με επί μέρους 35-19, έκαναν την ανατροπή και έφτασαν στην κατάκτηση του NBA Cup, με ΜVP τον Τζέιλενε Μπράνσον.

Ο ηγέτης των Νικς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, παίρνοντας και το βραβείο του πολυτιμότερου, με τον Στεφόν Καστλ να ξεχωρίζει για τους Σπερς με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

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