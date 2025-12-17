Ο Κούπερ Φλαγκ με την 40αρα κόντρα στους Τζαζ έγραψε ξανά ιστορία

Το No1 του εφετινού draft έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Γιούτα Τζαζ, σκοράροντας 42 πόντους.

Ο Κούπερ Φλαγκ αποτέλεσε την πρώτη επιλογή στο draft του 2025, με τον νεαρό φόργουορντ να δικαιώνει άμεσα τους Ντάλας Μάβερικς για την επιλογή τους, καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ από την πρώτη του σεζόν στο NBA.

O 18χρονος φόργουορντ, πριν λίγες ημέρες έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Λίγκας, που σημειώνει 20+ πόντους σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, ξεπερνώντας τους Λεμπρόν Τζέιμς και Κόμπε Μπράιαντ.

Ο Φλαγκ, ωστόσο στην ήττα των Μάβερικς από τους Τζαζ «έγραψε» ακόμη μια ιστορική επίδοση, αφού έγινε ο πρώτος 18χρονος στην ιστορία του ΝΒΑ που σημείωσε 40+ πόντους σε αγώνα, ολοκληρώνοντας το ματς με 42 πόντους, έξι ασίστ και επτά ριμπάουντ.