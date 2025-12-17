Παπανικολάου: «Να γίνουμε σκληροί και ανταγωνιστικοί»

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων» από την Βαλένθια, τόνισε ότι οι Πειραιώτες πρέπει να βγάζουν περισσότερη σκληράδα στα παιχνίδια του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν νομίζω ότι έφταιξε μόνο το τέλος. Είχαμε συζητήσει και αναλύσει την αναμέτρηση για το πως παίζει με τη Βαλένθια και είχαμε τονίσει ότι πρέπει να την κάνουμε να νιώσει άβολα. Το κάναμε επί μέρους σε δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο και δυστυχώς τους επιτρέψαμε να νιώσλουν άνετα, να επιστρέψουν και να μας νικήσουν».

Για το γεγονός ότι η Βαλένθια έχει σέντερ που σουτάρουν: «Σίγουρα είναι μία ιδιαιτερότητα, ένα κομμάτι τακτικής δύσκολο που δεν είμαστε συνηθισμένοι να το αντιμετωπίσουμε, βέβαια μέχρι ένα σημείο ελέγχαμε κάπως την κατάσταση μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο, το ζήτημα ήταν να μην ανοίξει το ματς και δυστυχώς συνέβη με όλους τους αντιπάλους να βρίσκουν θετικές καταστάσεις. Τα λόγια αυτή τη στιγμή δεν έχουν ουσία, η εικόνα στα αποδυτήρια και η δουλειά στο παρκέ είναι τα βασικότερα, ο κόσμος έχει από μόνος του αποχή, εμείς πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά».

Για το τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός: «Η σκληράδα στην άμυνα μας είναι το νούμερο ένα ζητούμενο και κλειδί που τα τελευταία πέντε χρόνια μας πήγε στα φάιναλ φορ. Πολύ σημαντική η επίθεση, όσο και η άμυνα, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε. Η άμυνα δεν διδάσκεται είναι και θέμα σκληράδας πρέπει ο καθένας να κάνει ένα βήμα μπροστά σε αυτό το κομμάτι, γιατί μέσα από αυτή κερδίζεις φάσεις».

Για την απουσία του Φαλ: «Δεν είμαι αρμόδιος εγώ να απαντήσω. Ο Νίκολα δεν είναι ο Φαλ στο αμυντικό κομμάτι, όμως κάνει ότι καλύτερο και εξαιρετική δουλειά. Η άμυνα είναι ευθύνη όλων μας, πρέπει όλοι να αλλάξουμε και να βγάλουμε τον αθλητικό μα εγωισμό προς τα έξω απέναντι στους αντιπάλους μας».

Για το πόσο θετικός είναι στο ότι θα έρθει η αλλαγή: «Θετικός είμαι, όπως όλοι, έχω δει τι μπορεί να κάνει η ομάδα, δεν είναι κακό να πέσουνε “δύο μπουνιές” στην προπόνηση, να βγει λίγο σκληράδα και ανταγωνισμός, να ανέβουν τα αίματα γιατί λείπει αυτό το στοιχείο».

Για την επιστροφή των απόντων: «Όλα τα γρανάζια είναι σημαντικά για να δουλέψει καλά η μηχανή. Δεν έχω εικόνα για να επιλέχθηκε από το επιτελείο και τους προέδρους έχουν δει ότι ταιριάζει στην ομάδα και θα μας βοηθήσει, ανυπομονούμε να τον γνωρίσουμε στο παρκέ».

Για την αναβάθμιση του ρόλου του κόντρα στη Βαλένθια: «Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι σε αυτό, δεν υπάρχει λόγος, πρέπει να κοιτάξουμε πως θα βελτιωθούμε».