Μποζίκας: «Είναι μια πολύ κακή ήττα για εμάς»

Ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκας, Γιώργος Μποζίκας, μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βαλένθια, μίλησε για μια κακή ήττα για τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο γιατί μας στήριξες και στις δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού και στο τέλος μας χειροκρότησε ενώ ήταν μια ήττα που μας πόνεσε όλους πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια κακή ήττα. Θέλαμε να αντιδράσουμε, ήταν ένα παιχνίδι στο γήπεδό μας που είχε το «πρέπει».

Δεν ήμαστε εδώ μόνο για τα εύκολα και να σηκώνουμε τίτλους, δουλεύουμε 24 το 24ωρο για να κερδίζει η ομάδα. Για 30 λεπτά κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, πιέζαμε στην άμυνα, αλλά δυστυχώς στο τελευταίο 10λεπτο χαλάσαμε ότι είχαμε χτίσει.

Η Βαλένθια δεν πανικοβλήθηκε όταν της βάλαμε πίεση, ενώ εμείς δεν είχαμε καλή αντίδραση στην δική τους πίεση, δεν είχαμε συνέχεια στο παιχνίδι μας, σταματήσαμε να πασάρουμε, τους δώσαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό, δεν βρήκαμε λύση στην ευστοχία των ψηλών τους από το τρίποντο».