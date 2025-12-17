Η αποθέωση του Ναν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Ναν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 25 πόντους (6/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 27:28, παρότι πριν την αναμέτρηση ήταν αμφίβολος λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αμερικανός γκαρντ, γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του μόλις μπήκε στα αποδυτήρια του Τριφυλλιού, με τον Ναν να πηγαίνει σε έναν-έναν για να τους δώσει το χέρι.
.@nunnbetter_ enters the lockers, and the rest… is in your screens! 🙌☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 16, 2025
Enjoy the full video on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD3FlV#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/QcmjmBxjPL