Γιασικεβίτσιους για την διαιτησία: «Προτιμώ να ξοδέψω τα λεφτά μου σε δώρα για τα παιδιά μου»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους… απέφυγε να σχολιάσει την διαιτησία στον αγώνα της Φενερμπαχτσέ με τον Παναθηναϊκό AKTOR, τονίζοντας πως προτιμάει να ξοδέψει τα χρήματά του σε δώρα για τα παιδιά του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Η Euroleague έχει συγκεκριμένους κανόνες. Φυσικά, δεν θα μιλήσω εδώ για τους διαιτητές. Και με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, προτιμώ να ξοδέψω τα λεφτά μου σε δώρα για τα παιδιά μου. Όπως είπα, η Euroleague έχει κανόνες, και πρέπει να τους ακολουθούμε. Όταν ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, θα επικοινωνήσουμε μέσω επίσημων καναλιών.

Ο λόγος για τα λάθη είναι μάλλον ότι τα μυαλά μας δεν είναι φρέσκα. Ούτε η πρωινή προπόνηση ήταν καλή. Φυσικά, έχουμε παίξει πολλά δύσκολα ματς τις τελευταίες πέντε μέρες, οπότε είναι ξεκάθαρο γιατί συνέβη αυτό. Δεν κάναμε το καλύτερό μας ματς.

Όποτε αντιμετώπισα τον Κουτλουάι, τον κέρδισα. Είναι καλός μου φίλος. Είμαι χαρούμενος για αυτόν. Είναι μεγάλος οπαδός της Φενερμπαχτσέ».