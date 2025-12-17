Ουόκαπ: «Έχουμε νοοτροπία νικητή και θα αντιδράσουμε με τη Βιλερμπάν»

Ο Τόμας Ουόκαπ στάθηκε στην κακή αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού στην τέταρτη περίοδο κόντρα στη Βαλένθια, όπου δέχθηκε επιμέρους σκορ 16-32 με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 92-99.

Μιλώντας στη Nova ο γκαρντ των ερυθρολεύκων ανέφερε...

Για τα αίτια της ήττας: «Η άμυνά μας στην 4η περίοδο ήταν κακή, χάσαμε σουτ και δεν συνεχίσαμε να ακολουθούμε το πλάνο μας».

Τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός: «Πρέπει να ανακάμψουμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να μάθουμε από αυτά. Πρέπει να δείξουμε καλύτερο πρόσωπο, να δουλέψουμε κι άλλο στην προπόνηση».

Για το αν θα βγάλει αντίδραση η ομάδα με τη Βιλερμπάν: «Αυτό κάνουν οι νικητές, βγάζουν αντίδραση, έχουμε νοοτροπία νικητή και αυτό θα κάνουμε την Παρασκευή».

