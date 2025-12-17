Σερέλης: «Μέσα από την άμυνα να κερδίσουμε την Χάποελ» - Τα σχόλια για Σλούκα και Ναν

Ο Χρήστος Σερέλης μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Φενερμπαχτσέ στάθηκε στην άμυνα που έπαιξαν οι «πράσινοι». Ακόμη, αναφέρθηκε στην κατάσταση των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Είχαμε πει ότι δεν έπρεπε να δεχθούμε πόντους από αιφνιδιασμό, σε τρανζίσιον επιθέσεις είναι πολύ καλή η Φενέρ. Μπερδεύει τον αντίπαλο γιατί παίζει 40 λεπτά με αλλαγές στην άμυνα. Δεν είναι εύκολο να έχεις ρυθμό για 40 λεπτά και να βρεις τις κατάλληλες λύσεις. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι όταν ξέφυγε η Φενέρ στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα από την άμυνα ηρεμήσαμε, βρήκαμε αυτοπεποίθηση στην επίθεση και στο τελευταίο δεκάλεπτο σκοράραμε 31 πόντους, επειδή δε συνεχίσαμε να δεχόμαστε εύκολους πόντους.

Μία καλή άμυνα σε ψήνει να παίξεις και την επόμενη και παίζεις και με πιο καθαρό μυαλό στην επίθεση, έχεις αυτοπεποίθηση στα σουτ σου. Όταν στο μυαλό σου σαν ομάδα δε φοβάσαι ότι θα φας καλάθι με κάθε τρόπο, τότε είναι πιο εύκολο και να σκοράρεις. Έτσι είναι τα ματς στην Ευρωλίγκα. Πριν μία εβδομάδα είχαμε μία πολύ κακή εμφάνιση και το συζητούσαμε, και σήμερα κάναμε μία τεράστια νίκη απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες. Σε δύο μέρες έχουμε μεγάλο παιχνίδι με την Χάποελ στην έδρα μας. Με από αυτή την αμυντική προσπάθεια και προσήλωση πρέπει να βρούμε τον δρόμο να κάνουμε ακόμα μία μεγάλη νίκη.

Τα ριμπάουντ είναι ένα κομμάτι που είχαμε συζητήσει και πριν το ματς. Επειδή η Φενέρ παίζει με αλλαγές στην άμυνα και δεν θα ήταν εύκολο να περάσουμε την μπάλα στους ψηλούς και θα προσπαθούσαμε να επιτεθούμε με τους περιφερειακούς, θα έπρεπε οι ψηλοί να πηγαίνουν σε κάθε επιθετικό ριμπάουντ γιατί υπάρχουν μισμάτς. Είχαμε ζητήσει από τα παιδιά να επιτεθούν στο επιθετικό ριμπάουντ.

Είναι ξεκάθαρο ότι είναι καλά ο Ναν. Είχε ένα διάστρεμμα στην αρχή της τελευταίας προπόνησης, σήμερα το πρωί δεν μπόρεσε να κάνει αλλά ήταν συγκεντρωμένος. Είχε καλές άμυνες, όλα τα παιδιά έδωσαν το κάτι παραπάνω.

Είναι νωρίς για τον Σλούκα, αλλά νομίζω δεν είναι τόσο σοβαρό όσο φάνηκε. Ελπίζω να μην είναι κάτι και να τον έχουμε την Πέμπτη κοντά μας».