Μιλουτίνοφ: «Παίξαμε άθλια και απαράδεκτα στο τέλος - Είμαστε σε δύσκολη θέση»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στάθηκε στην πολύ κακή απόδοση του Ολυμπιακού στην τέταρτη περίοδο κόντρα στη Βαλένθια, όπου δέχθηκε επιμέρους σκορ 16-32 με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 92-99.

Μιλώντας στη Nova ο Σέρβος σέντερ ανέφερε...

«Παίξαμε άθλια στην τελευταία περίοδο. Δεν ξέρω ποια ήταν η διαφορά, 15-20 πόντους. Όταν έπρεπε να τελειώσουμε το ματς, τους αφήσαμε να επιστρέψουν. Πήραν αυτοπεποίθηση με το σουτ, έδειξαν πως μπορούν να σουτάρουν. Δεν καθαρίσαμε το ματς όταν έπρεπε. Πρέπει να βγούμε από αυτή την τρύπα που μπήκαμε γρήγορα και να επιστρέψουμε στις νίκες».

Για το πρόβλημα στην τέταρτη περίοδο: «Αμυντικά δεν κάναμε καλή δουλειά. Με τα τρίποντα βρήκαν ρυθμό. Είναι ομάδα ρυθμού και ενέργειας. Όταν βρει ρυθμό τέτοια ομάδα είναι δύσκολο να τους σταματήσεις. Ελέγχαμε το ματς μέχρι την τελευταία περίοδο. Ήταν απαράδεκτη η άμυνά μας. Είμαστε σε δύσκολη θέση αλλά πρέπει να δείξουμε σε όλους πως μπορούμε να είμαστε καλύτεροι».