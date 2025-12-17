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Το πανόραμα της Euroleague: Επιστροφή στην τετράδα για Παναθηναϊκός, εκτός 10αδας ο Ολυμπιακός!

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 16ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τον Παναθηναϊκό μετά το μεγάλο διπλό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε να επιστρέφει στην τετράδα της βαθμολογίας.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από την Βαλένθια και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, αφού έχουν βγει εκτός δεκάδας με ρεκόρ 8-7!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Τρίτη 16/12

Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97
Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81
Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 84-77
Ολυμπιακός-Βαλένθια 92-99
Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
Παρί-Μπαρτσελόνα 69-85

Τετάρτη 17/12

20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
21:30 Μπασκόνια-Μονακό

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4
  2. Βαλένθια 11-5
  3. Μπαρτσελόνα 11-5
  4. Παναθηναϊκός 10-6
  5. Μονακό 9-6
  6. Ζάλγκιρις 9-6
  7. Φενέρμπαχτσε 9-6 *
  8. Ρεάλ Μαδρίτης 9-7
  9. Ερυθρός Αστέρας 9-7
  10. Αρμάνι Μιλάνο 9-7
  11. Ολυμπιακός 8-7 *
  12. Βίρτους Μπολόνια 7-8
  13. Dubai Basketball 7-9
  14. Παρτίζαν 6-9
  15. Μακάμπι 6-10
  16. Μπασκόνια 5-10
  17. Αναντολού Εφές 5-10
  18. Μπάγερν Μονάχου 5-10
  19. Παρί 5-11
  20. Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη (17η) αγωνιστική

Πέμπτη 18/12

21:05 Βαλένθια - Μακάμπι
21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Aρμάνι - Φενέρ
21:45 Ρεάλ - Παρί

Παρασκευή 19/12

19:30 Εφές - Ντουμπάι
20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
20:30 Μονακό - Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους

 

Το πανόραμα της Euroleague: Επιστροφή στην τετράδα για Παναθηναϊκός, εκτός 10αδας ο Ολυμπιακός!