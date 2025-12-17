Το πανόραμα της Euroleague: Επιστροφή στην τετράδα για Παναθηναϊκός, εκτός 10αδας ο Ολυμπιακός!

Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 16ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τον Παναθηναϊκό μετά το μεγάλο διπλό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε να επιστρέφει στην τετράδα της βαθμολογίας.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από την Βαλένθια και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, αφού έχουν βγει εκτός δεκάδας με ρεκόρ 8-7!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Τρίτη 16/12

Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81

Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 84-77

Ολυμπιακός-Βαλένθια 92-99

Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 89-82

Παρί-Μπαρτσελόνα 69-85

Τετάρτη 17/12

20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές

21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν

21:30 Παρτίζαν-Βίρτους

21:30 Μπασκόνια-Μονακό

Η κατάταξη της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4 Βαλένθια 11-5 Μπαρτσελόνα 11-5 Παναθηναϊκός 10-6 Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Φενέρμπαχτσε 9-6 * Ρεάλ Μαδρίτης 9-7 Ερυθρός Αστέρας 9-7 Αρμάνι Μιλάνο 9-7 Ολυμπιακός 8-7 * Βίρτους Μπολόνια 7-8 Dubai Basketball 7-9 Παρτίζαν 6-9 Μακάμπι 6-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Παρί 5-11 Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη (17η) αγωνιστική

Πέμπτη 18/12

21:05 Βαλένθια - Μακάμπι

21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Aρμάνι - Φενέρ

21:45 Ρεάλ - Παρί

Παρασκευή 19/12

19:30 Εφές - Ντουμπάι

20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν

20:30 Μονακό - Μπάγερν

21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια

21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους