Το πανόραμα της Euroleague: Επιστροφή στην τετράδα για Παναθηναϊκός, εκτός 10αδας ο Ολυμπιακός!

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από την Βαλένθια και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, αφού έχουν βγει εκτός δεκάδας με ρεκόρ 8-7!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής
Τρίτη 16/12
Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97
Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81
Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 84-77
Ολυμπιακός-Βαλένθια 92-99
Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
Παρί-Μπαρτσελόνα 69-85
Τετάρτη 17/12
20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
21:30 Μπασκόνια-Μονακό
Η κατάταξη της Euroleague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4
- Βαλένθια 11-5
- Μπαρτσελόνα 11-5
- Παναθηναϊκός 10-6
- Μονακό 9-6
- Ζάλγκιρις 9-6
- Φενέρμπαχτσε 9-6 *
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-7
- Ερυθρός Αστέρας 9-7
- Αρμάνι Μιλάνο 9-7
- Ολυμπιακός 8-7 *
- Βίρτους Μπολόνια 7-8
- Dubai Basketball 7-9
- Παρτίζαν 6-9
- Μακάμπι 6-10
- Μπασκόνια 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-10
- Παρί 5-11
- Βιλερμπάν 3-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη (17η) αγωνιστική
Πέμπτη 18/12
21:05 Βαλένθια - Μακάμπι
21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Aρμάνι - Φενέρ
21:45 Ρεάλ - Παρί
Παρασκευή 19/12
19:30 Εφές - Ντουμπάι
20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
20:30 Μονακό - Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους