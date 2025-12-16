H έλευση του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της έχει φέρει άλλον αέρα στην Μπαρτσελόνα, που έκανε περίπατο στην έδρα της Παρί (69-85), πανηγυρίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στην Ευρωλίγκα.

Oι Καταλανοί μπήκαν με άγριες διαθέσεις στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 13-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 23 πόντων (29-52)!

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα έδειξε κάποια σημάδια χαλάρωσης, επιτρέποντας στην Παρί να ροκανίσει την διαφορά, χωρίς ωστόσο οι Ισπανοί να απειληθούν ιδιαίτερα, διατηρώντας σταθερά διψήφιο προβάδισμα.

Στην τέταρτη περίοδο η Μπαρτσελόνα έφερε εις πέρας την αποστολή της, φεύγοντας από το Παρίσι με ένα άνετο διπλό, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα.

Ο Γουίλ Κλάιμπερν με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Άλαν Ντοκόσι να ξεχωρίζει για την Παρί με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ στο ενεργητικό του.

Τα δεκάλεπτα: 13-30, 29-52, 52-68, 69-85

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