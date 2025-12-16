Όσμαν για τα συνθήματα προς τον Αταμάν: «Άσχημη στιγμή, δεν χρειάζεται να τα ακούει αυτά»

Ο Τζέντι Όσμαν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς της Φενερμπαχτσέ για τον Εργκίν Αταμάν και την μητέρα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

Για το πιο σημαντικό που έφερε τη νίκη: «Αμυντικά ήμασταν καλύτεροι. Υπήρχαν σημεία που κάναμε λάθη αμυντικά, αλλά μείναμε μαζί, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Συγχαρητήρια σε όλους, μεγάλη νίκη για εμάς ώστε να μπούμε στο νικητήριο μονοπάτι».

Για το σύστημα: «Ξέραμε ότι θα παίζουν με αλλαγές, δουλέψαμε όλη την ομάδα. Υπήρξαν στιγμές που δεν ήμασταν καλά στο παιχνίδι, αλλά τις περισσότερες φορές επιτεθήκαμε σωστά».

«Ξέραμε ότι θα ήταν σημαντικό μας για εμάς. Είμαστε χαρούμενοι, έχουμε ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη».

Για τα συνθήματα για τον Αταμάν και την μητέρα του: «Είναι πολύ αναστατωμένος ο κόουτς. Ξέρα τι λέγανε, δεν θέλω να το πω. Ήταν πολύ άσχημη στιγμή. Είναι ο προπονητής της Εθνικής, δεν χρειάζεται να τα ακούει αυτά. Ήταν άσχημη στιγμή. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε».