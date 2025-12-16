Μαρτίνεζ: «Οι παίκτες πίστευαν στην ανατροπή - Να είμαστε ταπεινοί»

Μετά το «διπλό» της ομάδας του στο ΣΕΦ, ο Πέδρο Μαρτίνεθ ξεκαθάρισε πως οι παίκτες του πίστευαν στην ανατροπή.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την επιστροφή: «Οι παίκτες πίστευαν στην ανατροπή, είχαν αυτή την νοοτροπία. Παίξαμε καταπληκτικά στην επίθεση, στην τελευταία περίοδο βάλαμε τρίποντα, ειδικά οι σέντερ, οι Κοστέλο και Ρίβερς. Οι γκαρντς, όλοι έπαιξαν εξαιρετικά. Παίξαμε γρήγορα, βάλαμε τρίποντα. Με αυτή την αυτοπεποίθηση βελτιωθήκαμε και στην άμυνα. Παίξαμε φανταστικά στην τελευταία περίοδο σε επίθεση και άμυνα».

«Η regular season είναι μεγάλη κούρσα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε ταπεινοί στο επόμενο ματς. Δεν έχουμε έμπειρους παίκτες σε αυτό το επίπεδο, να είμαστε ήσυχοι».