Αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό

Ισχνές αποδοκιμασίες ακούστηκαν στο τελευταίο λεπτό στο ΣΕΦ, χωρίς πάντως να πάρουν μεγάλη έκταση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δέχθηκε νέα σφαλιάρα, αυτή τη φορά από τη Βαλένθια μέσα στο ΣΕΦ, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να αντιδρά προς το τέλος, αλλά και μετά τη λήξη του ματς.

Πιο συγκεκριμένα, οι φίλοι του Ολυμπιακού αποδοκίμασαν την ομάδα στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, με τη γιούχα να γίνεται ελαφρώς πιο έντονη στο τέλος του ματς.

Πάντως και στις δύο περιπτώσεις καλύφθηκε, αφού στην πρώτη οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» φώναξαν «Ολυμπιακός», ενώ στη δεύτερη έπαιξε άμεσα ο ύμνος της ομάδας του Πειραιά.