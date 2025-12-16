Γιασικεβίτσιους: «Κοιμόμασταν στο πρώτο μέρος, είχαμε πολλά λάθη»

Μετά την ήττα της Φενερμπαχτσέ από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στάθηκε στα πολλά λάθη που έκαναν οι παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ο Παναθηναϊκός πάλεψε πάρα πολύ. Δεν καταφέραμε να βρούμε ρυθμό. Δεν ήμασταν ο εαυτός μας, κάναμε πάρα πολλά λάθη. Το κάναμε εύκολο σήμερα για τον Παναθηναϊκό.

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, σήμερα δεν ήταν η μέρα μας. Τα παιδιά έδειξαν απίστευτο πνεύμα στο γήπεδο, παλέψαμε μέχρι το τέλος με ένα κάπως περιορισμένο rotation.

Ωστόσο, κοιμόμασταν εντελώς στο πρώτο μέρος και δεν παίξαμε όπως συνήθως ούτε στο δεύτερο. Είχαμε πάρα πολλά λάθη, 22 συνολικά. Κάναμε εύκολη τη δουλειά στον Παναθηναϊκό».