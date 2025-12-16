Πρώτη και καλύτερη συνεχίζει η Χάποελ Τελ Αβίβ (12-4) που πήρε το ντέρμπι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (9-7) με 84-78 στην εκκίνηση της «διαβολοεβδομάδας»! Ελάιζα Μπράιαντ (28π. - 9ρ. - 5α.) και Τζάρεντ Μπάτλερ (27π. - 8α.) προσέφεραν μια μοναδική... παράσταση στο Ισραήλ, όμως οι Αντόνιο Μπλέικνι και Κρις Τζόουνς ήταν τα «κλειδιά» του Δημήτρη Ιτούδη στο φινάλε.

Η «Pais Arena» στην Ιερουσαλήμ άνοιξε τις πύλες της για το ιστορικό εντός έδρας παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» του Τελ Αβίβ στην EuroLeague. Παρά τις απουσίες, ειδικά του Μονέκε, η σερβική ομάδα έδειξε ότι ήταν έτοιμη για ένα «σκληροτράχηλο» ντέρμπι και το πρώτο ημίχρονο πήγαινε πόντο-πόντο. Οτούρου και Μίλερ-ΜακΙντάιρ διαμόρφωσαν με συνεχόμενα καλάθια το 6-8 στο 5'. Ο Αστέρας διατηρούσε ένα ισχνό προβάδισμα, όμως οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση με Μότλεϊ και Μπράιαντ για το 15-12 στο 8'. Τζόουνς και Οτζελέγε έφεραν ενέργεια από τον πάγκο, ο Βανράιτ έκανε «αθόρυβη» δουλειά για τη Χάποελ, αλλά με τρίποντο στην εκπνοή ο Μπάτλερ ισοφάρισε στο 21-21 του δεκάλεπτου.

Από τη δεύτερη περίοδο τα φάουλ έπαιξαν το ρόλο τους και ειδικά για τους παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς κάθε απώλεια ήταν κομβική. Ο Οτζελέγε έγραψε το 21-25, δυο τρίποντα του Μπράιαντ το 27-25 στο 13' και οι εναλλαγές στην πρωτοπορία συνεχίστηκαν. Ο Μίσιτς δεν ήταν καλός, ο Ένις ανενεργός στον πάγκο και ο Τζόουνς άδραξε την ευκαιρία. Ο Νουόρα δυσκολευόταν στο σκοράρισμα, ενώ ο Μπράιαντ ο πιο σταθερός στο παρκέ (34-31, 15'). Λύσεις έδωσε, επίσης, ο Γκινάτ, το πρώτο +5 (38-33) με 1:42 για την ανάπαυλα σημείωσε ο Τζόουνς, όμως ο Ιζούντου έκλεισε το ημίχρονο στο 40-37 με βολές.

Τα στιγμιότυπα του απολαυστικού ντέρμπι:



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Ερυθρός Αστέρας δεν πτοήθηκε από τα φάουλ των Κάλινιτς και Νουόρα, καθώς ο Μπάτλερ βγήκε πιο... μπροστά και από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Ο Μοτιεγιούνας πέτυχε το 41-44, ο Μπάτλερ το 44-49 και ο Νουόρα το 45-52 στο 24', ένα +7 που ήταν η μέγιστη διαφορά των φιλοξενουμένων. Ο Οτούρου έδωσε την «σπίθα» στη Χάποελ και τις βοήθειες στον Μπράιαντ, μειώνοντας σε 51-54, με τον Μίσιτς να μπαίνει στην εξίσωση την κατάλληλη στιγμή για το 54-54 στο 27'. «Καυτός» Μπράιαντ από τα 6,75μ. (5/9 τρίποντα) για το 61-56 στο 29', αλλά ξανά ο Ιζούντου έκλεισε την περίοδο στο 61-59.

Η «μπασκετική... ραψωδία των Μπράιαντ και Μπάτλερ ήταν σκέτη απόλαυση, «αγγίζοντας» τους 30 πόντους με 5+ ασίστ έκαστος! Ο Αστέρας προσπέρασε με τον Οτζελέγε (61-62), ο Τζόουνς το... γύρισε (66-62), ενώ ο Ιζούντου έκανε παιχνίδι καριέρας, ισοφαρίζοντας σε 66-66 στο 34'. Ο Μότλεϊ πήρε την... σκυτάλη από τον Οτούρου στο «ζωγραφιστό», ο Κάλινιτς επέστρεψε και ο Μπάτλερ έδωσε, ξανά, το προβάδισμα στον Αστέρα για το 71-73 με 3:50 για το φινάλε. Ο «άσφαιρος» Μπλέικνι ντύθηκε ο «απο μηχανής θεός» και με 5 σερί πόντους έβαλε μπροστά τη Χάποελ με 78-73 στο 38'! Ο Νουόρα ευστόχησε για τρεις (78-76), αλλά την... τελευταία λέξη είπε ο Τζόουνς που διαμόρφωσε το 82-78 με τέσσερις πόντους. Τελικό 84-78 χάρη στις βολές του MVP Μπράιαντ.

Στη συνέχεια της «διαβολοεβδομάδας», η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έρχεται στην Αθήνα και το Telekom Center για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (18/12, 21:15), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα υποδεχθεί τη Βίρτους Μπολόνια στο Βελιγράδι (19/12, 21:45).

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 40-37, 61-59, 84-78

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