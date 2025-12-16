25 από το «25»: Ο Ναν απάντησε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης

Ο Χόρτον-Τάκερ το ισχυρίστηκε, ο Κέντρικ Ναν απάντησε με πράξεις: 25 πόντοι από το Νο.25, σουτ από τα 12 μέτρα και στο τέλος… όλα μέσα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να πάρει ένα πολύ μεγάλο «διπλό» μέσα στην Πόλη κόντρα στην Φενερμπαχτσέ. Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-6 και βρίσκονται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ πριν από λίγες μέρες μίλησε στο «Triple Threat» του «Amerikanos24» και ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Ο παίκτης του τουρκικού συλλόγου απάντησε: «Είμαι λάθος εάν πω εμένα; Νιώθω πως είμαι ο καλύτερος παίκτης στην Euroleague. Αλλά πρέπει να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να νιώθω πιο άνετα, έτσι ώστε να είμαι σε θέση να το αποδείξω». Ο Κέντρικ Ναν φαίνεται πως... πήρε προσωπικά αυτές τις δηλώσεις.

Κορυφαίος παίκτης του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον 30χρονο. Ο Αμερικανός αστέρας του «τριφυλλιού» ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους (6/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 27:28. Μάλιστα, ήταν αυτός που «χάρισε» στον κόσμο και την καλύτερη στιγμή στην αναμέτρηση, καθώς ευστόχησε σε ένα τρομερό τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου.

Έτσι, για ακόμη μία φορά απέδειξε γιατί πέρσι αναδείχθηκε MVP της λίγκας και γιατί θεωρείται ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης. Σημειώνεται πως μετά το ματς σχολίασε το γεγονός πως ο Χόρτον-Τάκερ δήλωσε ότι ανυπομονεί να τον αντιμετωπίσει και είπε: «Ο Τάλεν είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Είναι σαν αδερφός μου. Είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις, αλλά σήμερα ήμασταν οι νικητές. Αυτό είναι που έχει σημασία».

Μπορεί, λοιπόν, ο Χόρτον-Τάκερ να θεωρεί τον εαυτό του, αλλά στο παρκέ φάνηκε πως ο Κέντρικ Ναν παραμένει ο καλύτερος παίκτης στα ευρωπαϊκά παρκέ.