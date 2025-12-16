Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Magic Ναν, leader Σλούκας και clutch Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις εμφανίσεις υψηλού επιπέδου και με τους Magic Ναν, leader Σλούκα και clutch Χουάντσο άλωσε την έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Δεν του πήγε πολύ το ματς και ήταν άστοχος με 1/5 δίποντα και 0/1 τρίποντο. Τελείωσε την αναμέτρηση με 5 πόντους (3/4 βολές) και 2 λάθη, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει. Βαθμός: 6

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Τζέντι Όσμαν: Τρομερός στο πρώτο ημίχρονο με 11 πόντους, τόσο στην επίθεση, όσο και στην άμυνα. Ήταν παντού στο παρκέ κι έδωσε πολλές βοήθειες. Στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε η απουσία αγωνιστικού ρυθμού και η κούραση, χάνοντας δύο λέι απ, αλλά είχε κάνει τη δουλειά του. Τελείωσε το ματς με 11 πόντους (2/4 διπ., 1/4 τριπ., 4/5 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 1 κλέψιμο. Βαθμός: 8

Κώστας Σλούκας: Δεν του πήγε καθόλου το παιχνίδι στο σκοράρισμα (7π., 1/4 διπ., 1/5 τριπ.), έτσι ξεκίνησε να μοιράζει αβέρτα τελικές πάσες και σε καθοριστικά σημεία του παιχνιδιού. Φάνηκε και πάλι πόσο ηγέτης είναι με 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Βαθμός: 10

Nίκος Ρογκαβόπουλος: Ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει. Έμεινε άποντος, χωρίς σουτ και είχε 1 λάθος. Βαθμός: 5

Τζέριαν Γκραντ: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν άστοχος και δεν βοήθησε και πολύ στην άμυνα. Στην επανάληψη όμως ήταν καθοριστικός ε τις άμυνές του και τα 2 τρίποντά του (2/4 τριπ.), έχοντας 6 πόντους (0/3 τριπ.), 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ. Στο τέλος έκανε ένα αχρείαστο αντιαθλητικό, αλλά δεν κόστισε. Βαθμός: 7

Κέντρικ Ναν: Εμφανώς επηρεασμένος από τον τραυματισμό του, αλλά ασταμάτητος. Ήταν απίθανος στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας και ένα τρίποντο από τα 12 μέτρα. Στην τρίτη περίοδο έχασε κάπως τον ρυθμό του, αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν εκεί για όλα. Και σε άμυνα και σε επίθεση. Είχε 25 πόντους (6/11 διπ., 2/6 τριπ., 7/7 βολές), 4 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 5 λάθη. Βαθμός: 10

Βασίλης Τολιόπουλος: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κένεθ Φαρίντ: Έβγαλε και πάλι ενέργεια στο παρκέ και βοήθησε με 4 πόντους (2/4 διπ.) και 7 ριμπάουντ. Φορτώθηκε νωρίς με 4 φάουλ και κάθισε στον πάγκο αναγκαστικά. Και δεν ήταν στο σχήμα που επέλεξε στο φινάλε ο Αταμάν. Βαθμός: 6

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Στο πρώτο ημίχρονο βοήθησε μόνο στην άμυνα. Στην επανάληψη όμως -και ειδικά στο κομμάτι που πέρασε μπροστά η Φενέρ- ήταν απολαυστικός. Είχε 9 πόντους, όλους στο δεύτερο ημίχρονο, με 2/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 2/2 βολές, με 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 9

Ντίνος Μήτογλου: Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το ματς, αλλά προϊόντος του χρόνου έβρισκε ρυθμό. Τελείωσε και πάλι το παιχνίδι στο «5» και αυτή τη φορά ήταν άκρως επιδραστικός στο φινάλε με 7 πόντους (2/4 διπ., 3/3 βολές), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 8

Όμερ Γιούρτσεβεν: Καλύτερος από τις προηγούμενες φορές, αλλά όχι σε επίπεδο Παναθηναϊκού. Είχε 7 πόντους (3/6 διπ., 1/1 βολή), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 6