Ναν: «Υπερασπίζονται τον τίτλο, οπότε έπρεπε να παίξω καλά - Πονάει ακόμα ο αστράγαλός μου»

Ο Κέντρικ Ναν, μετά τη νίκη του «τριφυλλιού» μέσα στην Πόλη, τόνισε πως έπρεπε να παίξει καλά απέναντι στους πρωταθλητές της Ευρωλίγκας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το ότι ο Χόρτον-Τάκερ πριν το ματς είπε πως ανυπομονεί να αντιμετωπίσει τον Ναν: «Ο Τάλεν είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Είναι σαν αδερφός μου. Είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις, αλλά σήμερα ήμασταν οι νικητές. Αυτό είναι που έχει σημασία».

«Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Μπορέσαμε να τους σταματήσουμε, ήταν μεγάλο παιχνίδι, με πολλές επαφές. Είναι πολύ καλή ομάδα.

Δεν ήταν σίγουρο αν θα έπαιζα ή όχι, αυτό ξεκαθάρισε πριν το ματς. Είναι ένα σημαντικό ματς. Παίζεις απέναντι στους πρωταθλητές, οπότε πρέπει να παίξεις καλά.

Προφανώς ο αστράγαλός μου πονάει ακόμα, αλλά είμαι μαχητής».