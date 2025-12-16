Σερί έξι νικών η Φενέρ; Ναι, αλλά τώρα μιλάει ο Παναθηναϊκός του Ναν, του Όσμαν, του Σλούκα, του Χουάντσο! Νίκη-μήνυμα (77-81) σε όλη την Ευρώπη παρότι το… πάλεψαν οι γκρίζοι στην τελευταία φάση.

Τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού Aktor στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε. Οι «πράσινοι» έρχονταν από δύο ήττες - κακές εμφανίσεις, η ομάδα του «Σάρας» είχε σερί έξι νικών, όμως το «τριφύλλι» έβγαλε αντίδραση μεγάλης ομάδας για να φτάσει σε μια «χρυσή» νίκη. Το τακτικό πλάνο του άριστα διαβασμένου Εργκίν Αταμάν -ειδικά αμυντικά- απέδωσε στο μάξιμουμ, οι φιλοξενούμενοι «δάγκωναν» και το διπλό αυτό έφερε την ελληνική ομάδα στο 10-6. Στην αντίπερα όχθη, οι Τούρκοι υποχώρησαν στο 9-6, γνωρίζοντας την πρώτη τους ήττα μετά τις 30 Οκτωβρίου. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο Παναθηναϊκός ανάγκασε τη Φενέρμπαχτσε σε 22 λάθη, κατέβασε 13 επιθετικά ριμπάουντ στην "Ulker Sports Arena" και όρισε το τέμπο μέσα από την άμυνά του.

Ο Κέντρικ Ναν, παρά τον τραυματισμό του την παραμονή της αναμέτρησης, ήταν ο MVP της βραδιάς. Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε το... όπλο του και «σταμάτησε» στους 25 πόντους, έχοντας και σπουδαίες αμυντικές στιγμές (4 κλεψίματα). «Μάεστρος» για ακόμα ένα παιχνίδι ο Κώστας Σλούκας (7 πόντοι - 7 ασίστ), πολύτιμοι στη front line οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (9π., 5ρ., 2ασ.) - Ντίνος Μήτογλου (7π., 6ρ., 1ασ.), έκανε τη διαφορά το «αμυντικό φίλτρο» του Τζέριαν Γκραντ.

Στην τελευταία φάση του αγώνα οι διαιτητές (Ράντοβιτς, Παστούσιακ, Μπουμπέρ), που για 39' είχαν πάρει πολύ καλό βαθμό, λίγο έλειψε να... τινάξουν το ματς στον αέρα. Για την ακρίβεια, η διαιτητική τριάδα έδωσε μια... δεύτερη ευκαιρία στη «Φενέρ», όταν χρέωσε με αντιαθλητικό φάουλ τον Γκραντ. Ο Αμερικανός γκαρντ έπαιξε ξεκάθαρα για τη μπάλα και κατά λάθος το χέρι του βρέθηκε σε πρόσωπο αντιπάλου. Αυτό το ομολογουμένως πολύ αυστηρό αντιαθλητικό θα μπορούσε να φέρει νέα δεδομένα, αλλά ο Μπιμπέροβιτς αστόχησε στο τρίποντο της ισοφάρισης.

«Δάγκωνε» στην άμυνα ο Παναθηναϊκός Aktor στο ξεκίνημα

Ο Παναθηναϊκός Aktor ξεκίνησε το παιχνίδι με μια πεντάδα - έκπληξη (Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου, Φαρίντ) και ξεκάθαρη πρόθεση να «δαγκώσει» αμυντικά τους πρωταθλητές Ευρώπης (4-5 στο 5' με highlight ένα κόψιμο του Φαρίντ στον Μέλι). Οι Ναν - Όσμαν πήραν τη θέση των Σορτς - «Ρόγκα», η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έμεινε πιστή στο αμυντικό της πλάνο με χέρια σε κάθε μπάλα και αλλαγές στα screen, όμως επιθετικά δεν είχε ρυθμό (3/9 σουτ και 5 λάθη, 9-7 στο 8'). Οι Ερνανγκόμεθ - Γιούρτσεβεν πήραν θέση στο παρκέ με τη σειρά τους και το «τριφύλλι» βρήκε ένα γρήγορο 5-0 (9-12). Στο 9' ο Ναν σκόραρε από το... logo για τρεις (12-15) και ο Παναθηναϊκός όντας συγκεντρωμένος έκανε καλή δουλειά (16-17 στο 10').

Έφτασε στο +10 το «τριφύλλι», αλλά «πλήρωσε» ένα κακό τρίλεπτο

Στη 2η περίοδο η ελληνική ομάδα πήρε τον έλεγχο, πρώτα χάρη στον εξαιρετικό Ναν (10π. χωρίς να χάσει σουτ, 18-24 στο 13') και έπειτα χάρη στον ορεξάτο Όσμαν και το παιχνίδι του στο ανοιχτό γήπεδο (9π., 25-31 στο 15'). Μάλιστα, μετά την 3η ασίστ του Σλούκα και την τρομερή άμυνά του στον Μπόλντγουιν οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο +10 (27-37 στο 17'). Σε εκείνο το σημείο ο Γιασικεβίτσιους κάλεσε time out και η πρωταθλήτρια Ευρώπης επέστρεψε. Οι Τούρκοι ανέβασαν την πίεσή τους στην άμυνα, βρήκαν λύσεις με τους Ντέβον Χολ (7π.) και Μπόνζι Κόλσον (8π.) και «ροκάνισαν» την απόσταση (34-39 στο 18' και 37-41 στο 20'). Στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός Aktor γνώριζε πως αμυντικά είναι συνεπής, όμως τα 11 λάθη του σε 20' τον «πλήγωναν».

Καταστροφικό 3ο δεκάλεπτο με 20-9 της Φενέρμπαχτσε

Στην αρχή της επανάληψης (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Μήτογλου, Φαρίντ στην πεντάδα), οι Φαρίντ (3φ. στο 21') και Μπιρτς (4φ. στο 22') «φορτώθηκαν» με φάουλ, ο Ναν αστόχησε σε τέσσερις προσπάθειες και οι γηπεδούχοι μείωσαν στον πόντο (40-41). Μάλιστα, το ίδιο συνέβη και με τα σουτ των Όσμαν - Φαρίντ, με τον Μέλι να βάζει μπροστά την ομάδα του (43-41 στο 23'). Το «τριφύλλι» έμεινε χωρίς σκορ για ώρα και τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα, όταν ο "Manimal" υπέπεσε στο 4ο προσωπικό φάουλ. Έτσι, ο Αταμάν άλλαξε πρόσωπα, αλλά και λογική, βάζοντας τον Σλούκα αντί του Όσμαν (σχήμα με τρεις γκαρντ) και τον Γιούρτσεβεν (45-41 στο 24'). Ο Μέλι έγινε "X-Factor", σκοράροντας ξανά από τα 6,75μ., η Φενέρμπαχτσε είχε πια 11-0 σερί (48-41 στο 25') και ο Αταμάν πήρε time out, ενώ επανέφερε τον Σορτς αντί του άστοχου Ναν. Τελικά, το σερί των γηπεδούχων διεκόπη με φόλοου του Γιούρτσεβεν ύστερα από 5' (48-43). Ωστόσο, ο Τούρκος σέντερ δεν ήταν συγκεντρωμένος και έδωσε γρήγορα τη θέση του στον Χουάντσο, με τον Μήτογλου να πηγαίνει στο «5» (50-45 στο 27'). Παρά την παρουσία τριών γκαρντ ο Παναθηναϊκός Aktor ήταν δυσλειτουργικός επιθετικά, αλλά πήρε βαθιά ανάσα με ένα τρίποντο του Γκραντ (55-50 στο 29'), πριν από το 57-50 στο 30'. Το επιμέρους σκορ του καταστροφικού 3ου δεκαλέπτου ήταν 20-9.

«Μυαλωμένο» μπάσκετ και τεράστιο διπλό στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ναν αντικατέστησε τον άστοχο Σορτς (1/6 σουτ) και η ομάδα του Αταμάν... ανέβασε στροφές και πάλι. Ο Γκραντ έκανε σπουδαία δουλειά αμυντικά, οι Χουάντσο - Μήτογλου έδιναν πράγματα από τη γραμμή των ψηλών και σε χρόνο dt ο Παναθηναϊκός Aktor ισοφάρισε (60-60 στο 33'). Σε εκείνο το σημείο, ο Όσμαν γύρισε στον αγώνα, με τον Γκραντ να πηγαίνει στον πάγκο για ανάσες και ο Γιασικεβίτσιους πήρε time out έχοντας αμέτρητα παράπονα από τους παίκτες του. Αμέσως μετά, ο Σλούκας «έβγαλε» -ακόμα- μια άμυνα και μετά την 7η ασίστ του βοήθησε τον "game changer" Χουάντσο να «γράψει» το 60-62 (34').

Η «πράσινη» γραμμή των ψηλών «καθάριζε» όλα τα ριμπάουντ και τότε ο Σλούκας πήρε... μπρος και εκτελεστικά: 62-66 στο 35' (το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι του) και 64-69 στο 36' (το πρώτο τρίποντό του). Ο Χόρτον Τάκερ «κρατούσε» τη Φενέρμπαχτσε με διαδοχικά προσωπικά καλάθια (68-69 στο 37'), αλλά ο "K-Nunn" βγήκε ξανά μπροστά και... το πήρε πάνω του. Ο Αμερικανός παίκτης πρώτα σκόραρε με ένα... μαγικό (68-71), στη συνέχεια σταμάτησε τον Μπόλντγουιν, έπειτα έδωσε την ασίστ για το γκολ - φάουλ του «ψυχωμένου» Μήτογλου (68-74 στο 38') και ύστερα έκλεψε άλλη μια μπάλα για να κάνει το 68-76 στο ανοιχτό γήπεδο.

Βέβαια, τίποτα δεν είχε τελειώσει απέναντι σε μια ομάδα με το «μέταλλο» της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε. Ο Μπιμπέροβιτς βρήκε ένα «κρεμασμένο» τρίποντο για το 71-76, οι Σλούκας - Όσμαν αστόχησαν σε διαδοχικές προσπάθειες και ο Τάκερ με 2/2 βολές έφερε το παιχνίδι ξανά στη μία κατοχή (73-76, 77'' για το τέλος). Ο Παναθηναϊκός Aktor έπαιξε με τον χρόνο, ο Ναν αστόχησε σε τρίποντο από την κορυφή στο τέλος των 24'', αλλά το ίδιο έκανε και ο Μπιμπέροβιτς στο σουτ της ισοφάρισης. Όμως, οι παίκτες του «Σάρας» πήραν το ριμπάουντ. Ο Μπόλντγουιν σημάδεψε με τη σειρά του στο σίδερο, η Φενέρμπαχτσε κατέβασε ξανά το επιθετικό ριμπάουντ και ο Κόλσον με 2/2β. μείωσε στον πόντο (75-76, 17'' για τη λήξη). Ο Αταμάν πήρε time out και επέλεξε επίθεση ολόκληρου γηπέδου, για να έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή του, ενώ ο Γιασικεβίτσιους ζήτησε φάουλ από τους παίκτες του. Ακριβώς αυτό συνέβη, λοιπόν, με τον Ναν να πηγαίνει στη γραμμή με 16'' για το τέλος μετά το φάουλ του Μπόλντγουιν. Ο Τούρκος head coach έκανε challenge για αντιαθλητικό φάουλ, οι διαιτητές το είδαν στο instant replay και τον δικαίωσαν. Ο Ναν έβαλε 2/2 βολές (75-78) και ο Παναθηναϊκός Aktor πια είχε και νέα κατοχή. Ο Σλούκας ζήτησε αλλαγή γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο, ο Γκραντ επανέφερε και ο Ναν κέρδισε νέο φάουλ για βολές. Ο MVP έβαλε εκ νέου 2/2 (75-80), αλλά και πάλι το διπλό δεν «κλείδωσε». Ο Γκραντ με 9,1'' έκανε με τη σειρά του αντιαθλητικό στον Χόρτον Τάκερ (όπως... ανακάλυψαν οι τρεις διαιτητές), ο οποίος έβαλε 2/2β. για το 77-80. Οι Τούρκοι είχαν ξανά τη μπάλα στα χέρια τους, οι «πράσινοι» δεν έκαναν φάουλ, αλλά ο Μπιμπέροβιτς αστόχησε στο σουτ της ισοφάρισης. Έτσι, αυτή τη φορά το διπλό «σφραγίστηκε» (77-81).

Τα Δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.