Lakers' Corner: Ο... σωτήρας Λεμπρόν, το λάθος που παραδέχθηκε το NBA, η άμυνα και τα trades

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να κερδίσουν τους Φοίνιξ Σανς (116-114), με τον Λεμπρόν Τζέιμς να κρίνει την αναμέτρηση (και το ΝΒΑ να παραδέχεται ένα κομβικό λάθος). Τώρα, οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να αφήσουν πίσω τους το ματς και να δουν πως μπορούν να βελτιώσουν με trades το ρόστερ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να... πάρουν εκδίκηση κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, καθώς επικράτησαν με 116-114 και έτσι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-7 (3οι στη δυτική περιφέρεια). Φυσικά, από το ματς ξεχώρισε το σερί 24-0 που βοήθησε τους «Λιμνανθρώπους» να επιστρέψουν, τα όσα έκανε ο Ντίλον Μπρουκς και ένα κρίσιμο φάουλ που δεν του χρεώθηκε.

Με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης, ο Λεμπρόν Τζέιμς αστόχησε σε μία βολή από τεχνική ποινή, αλλά στη συνέχεια ευστόχησε σε 2/3, μετά από φάουλ σε τρίποντο, και έβαλε μπροστά τους Λέικερς. Στην άμυνα, σταμάτησε τον Άλεν, και ο Σμαρτ με 0,4" πήρε το ριμπάουντ, έκανε 1/2 από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας» και έτσι η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ πήρε τη νίκη.

Οι εμφανίσεις των «Λιμνανθρώπων»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 8 λάθη σε 36 λεπτά. Ήταν ανάμεικτη εμφάνιση από τον «Βασιλιά», ο οποίος βοήθησε και στην άμυνα και στην επίθεση, αλλά την ίδια ώρα είχε μία σημαντική χαμένη βολή και έκανε αρκετά λάθη.

Ο Ρούι Χατσιμούρα σε 31 στο παρκέ μέτρησε 3 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα. Επιθετικά ήταν... άφαντος, χωρίς να σημαίνει πως έκανε κάτι λάθος. Αμυντικά δεν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, ενώ βοήθησε σημαντικά και με τα ριμπάουντ του.

Ο ΝτεΆντρε Έιτον είχε 20 πόντους, 14 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 30 λεπτά. Ο έμπειρος σέντερ έκανε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση και έκανε double-double χάνοντας μόνο ένα σουτ (10/11). Κανείς δεν μπορεί να του ζητήσει κάτι περισσότερο και αποτελεί σταθερά (με ελάχιστες εξαιρέσεις) έναν από τους καλύτερους παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Ο Μάρκους Σμαρτ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 32 λεπτά. Ο Σμαρτ αμυντικά ήταν εξαιρετικός και έδωσε στους Λέικερς την ένταση που χρειαζόταν. Με τον Όστιν Ριβς εκτός, θα πρέπει να έχει φανέλα βασικού, και ίσως θα πρέπει να την έχει και όταν επιστρέψει ο «Hillbilly Kobe».

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε μία κακή εμφάνιση. Σε 38 λεπτά είχε 29 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 6 λάθη. Ήταν τρομερά άστοχος (7/25 σουτ, 2/14 τρίποντα) και είχε ίδιες ασίστ και λάθη. Το μόνο θετικό είναι πως οι Λέικερς επικράτησαν, ενώ ο Σλοβένος ήταν σε κακή βραδιά.

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ ήταν εντυπωσιακός, καθώς μετά από αρκετά DNPs έπαιξε 15 λεπτά και έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση. Είχε 7 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Επιθετικά ευστόχησε σε ένα τρίποντο και αμυντικά έβαζε τα χέρια του στην μπάλα, έπεφτε στο παρκέ και έκανε ό,τι μπορούσε για να κερδίσει περισσότερα λεπτά στο ροτέισον.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια για ακόμη μία φορά αντιμετώπισε προβλήματα στην επίθεση (2/9 σουτ, 0/4 τρίποντα) και όταν δε βοηθάει επιθετικά, δεν προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα συνήθως. Αμυντικά είναι αργός και το μόνο που ξεχώρισε ήταν η βοήθεια που προσέφερε στα ριμπάουντ κόντρα στους Σανς. Σε 21 λεπτά είχε 6 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 λάθη.

Αντιθέτως, ο Τζάκσον Χέιζ ήταν εξαιρετικός. Σε 18 λεπτά είχε 4/4 σουτ και μέτρησε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη. Έδωσε σημαντική ενέργεια στους Λέικερς και έκανε από τα καλύτερα φετινά του παιχνίδια.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ έμεινε στο παρκέ για 19 λεπτά και είχε 5 πόντους και 1 κλέψιμο. Ήταν non-factor στον αγώνα και δε δικαιολογούνται τα λεπτά που παίρνει.

Οι Ντάλτον Κνεκτ, Αντού Τιέρο και Νικ Σμιθ Τζούνιορ δεν αγωνίστηκαν.

Η κόντρα Λεμπρόν-Μπρουκς

Σε όλη την διάρκεια του αγώνα, οι Λεμπρόν Τζέιμς και Ντίλον Μπρουκς είχαν τη δική τους προσωπική μονομαχία. Με το... καλημέρα στο ματς ο Μπρουκς δέχθηκε τεχνική ποινή καθώς είχε μία αψιμαχία με τον «Βασιλιά», ενώ αργότερα ο Λεμπρόν έκανε επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπρουκς.

Η κόντρα συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μπρουκς να πετάει την μπάλα πάνω στον Λεμπρόν και να κάνει έξαλλο τον «Βασιλιά». Μάλιστα, από όλο αυτό το σκηνικό, τιμωρήθηκε μόνο ο Λεμπρόν με τεχνική. Αργότερα, ο αστέρας των «Λιμνανθρώπων»... πήρε εκδίκηση και κέρδισε το πέμπτο φάουλ του Μπρουκς. Ο Λεμπρόν με ένα τρίποντο έφερε τους Λέικερς στο +18 και κάτι είπε στον Μπρουκς. Οι Σανς κατάφεραν να επιστρέψουν και με 12 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Μπρουκς με τρίποντο έβαλε μπροστά την ομάδα του. Ωστόσο, μετά το καλάθι αποφάσισε να πάει να πέσει πάνω στον Λεμπρόν και έτσι δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή και αποβλήθηκε από το ματς.

Μετά τον αγώνα, ο Λεμπρόν μίλησε για αυτή την κόντρα και είπε: «Δεν είχε σημασία το αν είχε τεχνική ήδη ή όχι. Αυτό που έκανε ήταν σίγουρα τεχνική. Αν ήταν τεχνική σε εμένα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν τεχνική και εκεί. Μου αρέσει να ανταγωνίζομαι. Θα ανταγωνιστεί και αυτός. Θα είμαστε ο ένας μπροστά στο πρόσωπο του άλλου. Προσπαθώ να μην ξεπεράσω τα όρια. Δε μου αρέσει αυτό. Αλλά ανταγωνιζόμαστε και το κάναμε σχεδόν μέχρι το τέλος του αγώνα». Από την άλλη, προς έκπληξη κανενός, ο Μπρουκς δε μίλησε στα Μέσα μετά το ματς.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Last Two Minute report το ΝΒΑ έκανε ξεκάθαρο πως ο Μπρουκς έπρεπε να αποβληθεί με έκτο φάουλ πάνω στον Σμαρτ. Αν είχε συμβεί αυτό, δε θα είχε βάλει τα δύο τελευταία του καλάθια, και δε θα είχαν περάσει μπροστά οι «Ήλιοι».

Η κακή άμυνα και τα trades

Πέρα τα όσα έγιναν με τον Μπρουκς και τη διαιτησία, οι Λέικερς πρέπει σίγουρα να βελτιωθούν αμυντικά. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο μισό του γηπέδου και ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω trade. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική, οι «Λιμνάνθρωποι» ψάχνουν στην αγορά για έναν 3-and-D παίκτη, ωστόσο μόνο εύκολο δε θα είναι να ντύσουν κάποιον στα χρυσά και μωβ, καθώς δεν έχουν πολλά να προσφέρουν.

Όσον αφορά το ποιος μπορεί να παραχωρηθεί, ο Ντάλτο Κνεκτ είναι το πρώτο όνομα που ακούγεται, τον οποίον δεν εμπιστεύεται πλέον ο Τζέι Τζέι Ρέντικ. Το πότε θα κινηθούν για κάποιον παίκτη οι Λέικερς, είναι άγνωστο. Πέρσι, αντάλλαξαν τον Ράσελ για τον Φίνεϊ-Σμιθ στα μέσα του Δεκεμβρίου, απέκτησαν τον Χατσιμούρα τον Ιανουάριο και το trade του Ντόντσιτς έγινε περίπου μία εβδομάδα πριν το deadline. Πάντως, με βάση την προϊστορία, παρόλο που οι περισσότερες ομάδες περιμένουν την τελευταία στιγμή, οι «Λιμνάνθρωποι» πολλές φορές κινούνται νωρίτερα για να αποκτήσουν τον παίκτη που θέλουν. Έτσι, από τις 15 Δεκεμβρίου και έπειτα κάθε μέρα μπορεί να... σκάσει η «βόμβα».

Τώρα, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το ματς με τους Γιούτα Τζαζ (19/12, 04:00) και ακολουθεί το ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Κλίπερς (21/12, 05:30).