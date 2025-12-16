Μίλιτσιτς: «Να είμαστε σοβαροί και να συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης»

Ο προπονητής του Άρη, Ιγκόρ Μίλιτσιτς μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στο Αμβούργο και τόνισε πως πρέπει να είναι σοβαροί και να συνεχίσουν στον δρόμο της ανάπτυξης.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία δεν έχει κερδίσει στη διοργάνωση αλλά είναι επικίνδυνη και το απέδειξε απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στο Eurocup. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και αποφασιστικοί από το ξεκίνημα του αγώνα για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, κυρίως όμως να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού μη επιτρέποντας στο Αμβούργο να σκοράρει εύκολους πόντους. Είναι αλήθεια ότι ως ομάδα παρουσιάζουμε βελτίωση αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, πρέπει να είμαστε σοβαροί και να συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης σαν γκρουπ».