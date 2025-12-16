Κανονικά στην 12άδα του Παναθηναϊκού ο Ναν με Φενέρ, μέσα και ο Όσμαν

Κανονικά με τον Κέντρικ Ναν στην 12άδα του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Μέσα και ο Τζέντι Όσμαν.

O Aμερικανός άσος ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε από την προπόνηση της Δευτέρας (15/12) και θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς με τους πρωταθλητές Ευρώπης και πλέον είναι απόφαση του Τούρκου τεχνικού αν και πόσο θα τον χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση.

Μέσα είναι και ο Όσμαν, που κι αυτός με τη σειρά του άφησε πίσω του τον τραυματισμό που του στέρησε τη συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια και θα επιστρέψει με τη Φενέρμπαχτσε.

Φυσικά εκτός θα είναι οι Ρίσον Χολμς και Ματίας Λεσόρ, αλλά και οι Μάριους Γκριγκόνις και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που «κόπηκαν» από τον Αταμάν.

Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε, εκτός είναι ξανά οι Σκότι Ουίλμπεκιν, Ονουράλπ Μπιτίμ, Μίκαελ Γιάντουνεν και Τζιλ Μπανγκό.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπόλντγουιν, Μέλι, Τάκερ, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Χολ, Ζάγκαρς, Κόλσον, Μπιρτς

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν