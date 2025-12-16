MVP της 12ης αγωνιστικής ο Τόλιας - MVP Next Gen ο Ζορμπάς

Ο Βασίλης Τόλιας αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 12ης αγωνιστικής της Elite League, και ο Θωμάς Ζορμπάς κέρδισε το βραβείο MVP Next Gen

Ο 23χρονος φόργουορντ του Λαυρίου Boderm στη νίκη επί της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος (83-93) είχε 26 πόντους με 5/5 βολές, 9/13 δίποντα και 1/2 τρίποντα, καθώς επίσης 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 τάπα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 28:33. Έτσι συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη νικήτριας ομάδας στην αγωνιστική.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Θωμάς Ζορμπάς κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 21χρονος σέντερ στη νίκη του Ψυχικού επί της Νίκης Βόλου (87-82) συγκέντρωσε 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 22 πόντους με 10/10 βολές και 6/11 δίποντα, μαζί με 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 6 κερδισμένα φάουλ σε 15:41.

Οι διπλοί της αγωνιστικής

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός): 20 πόντοι-15 ριμπάουντ

Γιάννης Τζιβελέκας (Δάφνη): 19 πόντοι-10 ασίστ

Γιώργος Αρνόκουρος (Vikos Φalcons): 15 πόντοι-10 ριμπάουντ

Πέτρος Μελισσαράτος (ΑΓΕΧ): 10 πόντοι-11 ριμπάουντ

Άνταμ Χάμιλτον (ΑΓΕΧ): 12 πόντοι-10 ριμπάουντ

Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω): 16 πόντοι-11 ριμπάουντ

Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου): 20 πόντοι-13 ριμπάουντ

Ανδρέας Τσουμάνης (Νίκη Βόλου): 11 πόντοι-10 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 245

Λέσλι Βάρνερ (Κόροιβος Αμαλιάδας) 213

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 212

Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 202

Τρέι Ρόμπινσον (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 199

Ριμπάουντ

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 106

Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 93

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 83

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 81

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 80

Ασίστ

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 79

Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm) 70

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 69

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 60

Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 57

Κλεψίματα

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 30

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 25

Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό) 24

Βαγγέλης Τουλούπης (Σοφάδες) 23

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 23

Κοψίματα

Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 14

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 13

Μάιλς Ντούμπαρ (Μαχητές Πειραματικό) 12

Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 11

Θοδωρής Καρράς (Ψυχικό) 11

Οικονομία

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 242

Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 224

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 216

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 215

Τρέι Ρόμπινσον (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 214