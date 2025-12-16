Ο Ουεμπανιάμα αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Σπερς επέστρεψε στο παρκέ και ευελπιστεί σε λίγες ώρες να τους δώσει τίτλο απέναντι στους Νικς.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα από το Παρίσι, ένα ξεχωριστό ταλέντο-ορόσημο της γενιάς του, με την επιστροφή του στο παρκέ έχει φέρει νέα πνοή στην ομάδα του και έχει δώσει σημαντική ώθηση στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Όντας μόλις 21 ετών, ο Ουεμπανιάμα ήδη αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού χάρη στην ευελιξία, την αμυντική υπεροχή του και την ικανότητα του να αποδίδει στις κρίσιμες στιγμές. Στον ημιτελικό με τους πρωταθλητές Θάντερ μπήκε στο παιχνίδι και μέσα σε 21 λεπτά είχε 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 μπλοκ – σημειώνοντας +21 βαθμούς στο box plus minus – σπάζοντας έτσι το σερί 16 νικηφόρων αγώνων των OKC. Στα τελευταία δυο Cup games, ο Ουεμπανιάμα έχει κατά μέσο όρο 24 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2.5 μπλόκ σε σχεδόν 38 λεπτά ανά αγώνα.

Και οι δύο ομάδες, Σπερς και Νικς, διεκδικούν μια νίκη που θα τους χαρίσει τον πρώτο τίτλο Emirates NBA Cup, αλλά πάντα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον Ουεμπανιάμα, ο οποίος προσπαθεί να θεμελιώσει τη θέση του ως το πρόσωπο της νέας εποχής του μπάσκετ. Η παρουσία του δίνει μια ιστορική πτυχή στον επερχόμενο τελικό που κανένας οπαδός δε πρέπει να χάσει.