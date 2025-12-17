Δοκιμασία στην Ισπανία κόντρα στην πανίσχυρη Μάλαγα η Καρδίτσα

Η Καρδίτσα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μάλαγα (20:30) για την τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου στο Basketball Champions League, σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, καθώς και οι δυο ομάδες έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση.

Δοκιμασία στην Ισπανία για την Καρδίτσα. Η Θεσσαλική ομάδα αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα (20:30) για την τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου στο Basketball Champions League, σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, καθώς και οι δυο ομάδες έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση.

Το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου έχει ήδη κλειδώσει την θέση της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και με ρεκόρ 2-3 βρίσκεται στην 3η θέση του ομίλου.

Παράλληλα η Ισπανική ομάδα και πρώην πρωταθλήτρια του BCL έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στους «16» καλύτερους.