Πασκουάλ: «Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό και να παίξουμε καλά επιθετικά»

Ο Τσάβι Πασκουάλ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί τόνισε ότι οι παίκτες του πρέπει να ελέγξουν τον ρυθμό της γαλλικής ομάδας και να παίξουν καλά στην επίθεση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την Παρί: «Έχουν γρήγορο ρυθμό. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στα πρώτα δευτερόλεπτα και σκοράρει πολλούς πόντους. Συνήθως, τα παιχνίδια εναντίον τους έχουν πολύ μεγάλο αριθμό κατοχών. Γι' αυτό, πέρα ​​από την προσπάθεια να τους επιβραδύνουμε αμυντικά, πρέπει να παίξουμε καλά επιθετικά πάνω απ' όλα. Αν θέλουμε να κερδίσουμε, θα πρέπει να σκοράρουμε και πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό. Πρέπει επίσης να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, επειδή είναι μια ομάδα που πηγαίνει στα ριμπάουντ πιέζει σε όλο το γήπεδο και επιταχύνει συνεχώς τον ρυθμό. Δεδομένου του προγράμματός μας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίξουμε ένα παιχνίδι που βασίζεται αποκλειστικά στο τρέξιμο, θα πρέπει να ελέγχουμε τον ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Για την επίδοση του: «Νομίζω ότι έχουμε παίξει πολύ καλά στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια μας, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα εναντίον της Βιλερμπάν στην EuroLeague ή της Γκραν Κανάρια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οι τελευταίες τέσσερις εμφανίσεις ήταν πολύ καλές και πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε. Αυτή είναι μια διαδικασία, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι»