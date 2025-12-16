Αποσύρεται η φανέλα του Κουτλουάι πριν το Φενερμπαχτσέ-Παναθηναϊκός

Σε μία πολύ όμορφη κίνηση θα προχωρήσει η Φενερμπαχτσέ πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα θα κρεμάσει στην οροφή του «Ulker Sports and Event Hall» μία φανέλα με το όνομα του Ιμπραχίμ Κουτλουάι, ο οποίος έχει «γράψει» την δική του ιστορία στον σύλλογο. Μάλιστα, ο παλαίμαχος έχει αγωνιστεί και με τα πράσινα και πανηγύρισε με το «τριφύλλι» την Euroleague το 2002.

Türk basketbolunun lokomotifi, sahip olduğu Sarı Miras ile Avrupa basketbolunun en değerli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, köklü tarihinin en özel isimlerinden birini bugün onurlandırıyor.



Fenerbahçe altyapısından yetişen; Çubuklu formayı yıllar boyunca… pic.twitter.com/ZGx60fpS1K