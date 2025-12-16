MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Αποσύρεται η φανέλα του Κουτλουάι πριν το Φενερμπαχτσέ-Παναθηναϊκός

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Φενερμπαχτσέ θα τιμήσει τον Ιμπραχίμ Κουτλουάι πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR και θα αποσύρει την φανέλα του.

Σε μία πολύ όμορφη κίνηση θα προχωρήσει η Φενερμπαχτσέ πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα θα κρεμάσει στην οροφή του «Ulker Sports and Event Hall» μία φανέλα με το όνομα του Ιμπραχίμ Κουτλουάι, ο οποίος έχει «γράψει» την δική του ιστορία στον σύλλογο. Μάλιστα, ο παλαίμαχος έχει αγωνιστεί και με τα πράσινα και πανηγύρισε με το «τριφύλλι» την Euroleague το 2002.

Αποσύρεται η φανέλα του Κουτλουάι πριν το Φενερμπαχτσέ-Παναθηναϊκός