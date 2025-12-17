Στο Αμβούργο ο Άρης Betsson για την 6η του νίκη - Υποδέχεται την Ουλμ ο Πανιώνιος

Στο Αμβούργο βρίσκεται ο Άρης για να διεκδικήσει την έκτη του νίκη στο Eurocup απέναντι στην Χάμπουργκ Τάουερς (17/12, 20:30 Novasports 4) ενώ ο Πανιώνιος θα υποδεχτεί την Ουλμ (17/12, 19:30 Novasports 5).

O Άρης (5-5) θέλει να πετύχει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο Eurocup και έκτη του συνολικά απέναντι στην Χαμπούργκ Τάουερς (0-10) στο Αμβούργο. Oι «κιτρινόμαυροι» του Ίγκορ Μίλιτσιτς προέρχονται από την μεγάλη νίκη απέναντι στην Βενέτσια στο Παλέ και θέλουν να πάρουν την νίκη που θα τους βάλει στην εξάδα. Από την άλλη η τελευταία στην βαθμολογία, Χάμπουργκ Τάουερς, παραμένει χωρίς νίκη μετά από δέκα αγωνιστικές. Στο πλευρό του ο Άρης, θα έχει περισσότερους από 500 φίλους του.

Αντίθετα, ο Πανιώνιος (1-9) θα αντιμετωπίσει την Ουλμ (4-6) στο κλειστό της Γλυφάδας, ψάχνοντας την δεύτερη νίκη του στην φετινή διοργάνωση. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει πετύχει μόλις μία νίκη στην φετινή διοργάνωση και θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα για ψυχολογικούς λόγους αλλά και για να «ζεστάνει» λίγο τον κόσμο της.