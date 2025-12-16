«Κιτρινίζουν» το Αμβούργο οι φίλοι του Άρη Betsson

O Άρης αντιμετωπίζει αύριο τους Χάμπουργκ Τάουερς στη Γερμανία για την 11η αγωνιστική του Eurocup και ο κόσμος της ομάδας αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» θα συμπαρασταθούν μαζικά στην αγαπημένη τους ομάδα και οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα νιώθουν σαν να παίζουν... εντός έδρας. Περισσότεροι από 500 οπαδοί του Άρη αναμένεται να βρεθούν στις κερκίδες της Inselpark Arena, χωρητικότητας 3.400 θέσεων.

Ειδικότερα, η ΚΑΕ Άρης εξασφάλισε και διέθεσε περισσότερα από 300 εισιτήρια για τους φιλάθλους της, ενώ πολλοί ακόμα ομογενείς Έλληνες και κάτοικοι από τις γύρω περιοχές έχουν αγοράσει μεμονωμένα εισιτήρια. Έτσι, οι άνθρωποι του Άρη υπολογίζουν πως περισσότεροι από 500 φίλοι της ομάδας θα βρίσκονται στις κερκίδες του γηπέδου στο Αμβούργο.

Οι Γερμανοί, μάλιστα εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία τονίζουν ότι “όπως και πέρυσι, οι Veolia Towers αναμένουν μεγάλο αριθμό φιλάθλων από τον Άρη Θεσσαλονίκης την επόμενη Τετάρτη (17 Δεκεμβρίου, 7:30 μ.μ. τοπική ώρα). Μετά από συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, θα ληφθούν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας για τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής του BKT EuroCup”.

Αναφέρουν, μάλιστα τα μέτρα, τα οποία θα πάρουν, που είναι τα εξής:

«Οι φιλοξενούμενοι οπαδοί με εισιτήρια στα τετράγωνα J, K, L και M πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ξεχωριστή είσοδο στο πίσω μέρος του Inselpark Arena. Η πρόσβαση από οποιαδήποτε άλλη είσοδο δεν είναι δυνατή.

Όλος ο εξοπλισμός των φιλοξενούμενων οπαδών θα επιθεωρείται στην είσοδο και θα εγκρίνεται ξεχωριστά.

Τα μπλοκ J, K, L και M είναι χωρισμένα από το υπόλοιπο εσωτερικό του Inselpark Arena – ξεχωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής και ένα περίπτερο τροφοδοσίας είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλοξενούμενους οπαδούς σε αυτά τα μπλοκ.

Θα διενεργηθούν ενισχυμένοι έλεγχοι ασφαλείας σε όλες τις εισόδους. Λόγω των αναμενόμενων καθυστερήσεων, συνιστάται η έγκαιρη άφιξη. Η είσοδος στο Inselpark Arena επιτρέπεται από τις 6:30 μ.μ.».