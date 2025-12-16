Δεν το κουνάει ο Οτσόκολιτς: Μένει στην Παρτιζάν στο πλευρό του νέου τεχνικού

Δεν το κουνάει από την Παρτιζάν ο Μίρκο Οτσόκολιτς, που τόνισε πως θα μείνει στο πλευρό του νέου προπονητή που θα αναλάβει τη σερβική ομάδα.

Υπενθυμίζουμε πως ο Οτσόκολιτς θα οδηγήσει την Παρτιζάν και στο παιχνίδι της Euroleague κόντρα στη Βίρτους, με τα δημοσιεύματα από τη Σερβία να αναφέρουν πως ο σύλλογος είναι κοντά στη συμφωνία με τον Χουάν Πεναρόγια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ανέλαβα όταν κανείς άλλος δεν ήθελε, μου δόθηκε ο ρόλος του προσωρινού προπονητή, δεν περίμενα ότι αυτό θα διαρκούσε τόσο πολύ, είχα λίγη τύχη.

Σίγουρα θα μείνω στην Παρτιζάν, ως βοηθός προπονητή όταν έρθει ο νέος προπονητής, θα ξεκαθαρίσουμε τα πάντα όταν συμβεί αυτό».

Κανένας προπονητής δεν θα σας έλεγε ότι δεν θέλει να είναι προπονητής, αλλά η συμφωνία ήταν όπως ήταν, έτσι είναι».