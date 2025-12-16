Stoiximan GBL: Θεσπίζει το τρόπαιο του Πρωταθλητή που θα φέρει το όνομα «Θεόδωρος Καρατζάς»

Το δικό της ξεχωριστό τρόπαιο που θ’ απονέμεται στον Πρωταθλητή θα έχει πλέον η Stoiximan Greek Basketball League καθώς εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο η δημιουργία του και η καθιέρωσή του. Το επόμενο διάστημα θα σχεδιαστεί και θα παρουσιαστεί επίσημα αφού θ’ αποτελεί το σήμα κατατεθέν του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Μελής πρότεινε το τρόπαιο να φέρει το όνομα του αείμνηστου Θεόδωρου Καρατζά σ’ ένδειξη σεβασμού κι ευγνωμοσύνης για όσα προσέφερε στο άθλημα που αγαπάμε ο πρώτος πρόεδρος του επαγγελματικού Πρωταθλήματος ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαΐου του 2024. Στην τοποθέτηση του μάλιστα, ο κ. Μελής επισήμανε πως ο Θεόδωρος Καρατζάς από το 2001 ήταν επίτιμος πρόεδρος της Λίγκας έπειτα από πρόταση του αείμνηστου Θανάση Γιαννακόπουλου.