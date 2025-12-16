Ακραίο νούμερο: To συμβόλαιο του Μπέβερλι είναι σχεδόν όσο το περσινό μπάτζετ του ΠΑΟΚ!

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης ξεκινά από νωρίς τις οικονομικές υπερβάσεις στην ΚΑΕ, με το συμβόλαιο του Μπέβερλι να είναι... μυθικό για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ τα τελευταία (πολλά) χρόνια!

Η νέα διοίκηση του ΠΑΟΚ έχει μπει με πολύ μεγάλη όρεξη στο μεταγραφικό παζάρι, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ότι οι Μπρι Ταϊρί και Τίμι Άλεν ήταν οι πρώτες δύο σημαντικές και άμεσες κινήσεις της ομάδας, με ποιοτικούς αθλητές που θα ανεβάσουν επίπεδο το σύνολο του Ζντοβτς.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο όνομα δεν είναι άλλο από τον Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής (14/12) και αναμένεται να ανακοινωθεί στην διάρκεια της ημέρας (16/12).

Πρόκειται για έναν αθλητή που μπορεί να μη βρίσκεται στο peak της καριέρας του, ωστόσο η ποιότητα και εμπειρία του είναι αδιαφμισβήτητη, όπως και το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί περίπου σε 700 παιχνίδια στο ΝΒΑ.

Για να πραγματοποιηθεί μία τέτοια μεταγραφή χρειάστηκε μία μίνι... υπέρβαση από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος προσέφερε ένα τρελό -για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ τα τελευταία 25 με 30 χρόνια- ποσό.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του συμβολαίου του Μπέβερλι, το οποίο αγγίζει τις 600.000 ευρώ, αρκεί να αναλογιστεί πως το περσινό, πολύ επιτυχημένο ρόστερ του Δικεφάλου, δεν ξεπερνούσε τις 700.000 ευρώ.

Άρα μιλάμε πως ο «Pat Bev» θα λάβει σε χρήματα σχεδόν όλο το περσινό αγωνιστικό μπάτζετ του ΠΑΟΚ, αλλά σε μόλις πέντε με έξι μήνες!