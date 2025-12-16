Με Μπέβερλι στην Πορτογαλία ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Πορτογαλία για το παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ με τον Πάτρικ Μπέρβελι στην αποστολή.

Next stop Λισαβόνα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ταξιδεύει στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας για να αντιμετωπίσει την Σπόρτινγκ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup.

Νέο πρόσωπο της αποστολής ο νεοφερμένος Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος ταξίδεψε κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, μιας και δεν θα αγωνιστεί, ενώ απών είναι και ο Μπράουν κυρίως για λόγους προφυλάξεις.

Όσο για τον πρώην αστέρα του ΝΒΑ, η ανακοίνωση της απόκτησής του από τον ΠΑΟΚ αναμένεται στην διάρκεια της ημέρας (16/12).

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Μία προπόνηση στο PAOK Sports Arena, ελάχιστος χρόνος για ξεκούραση και προετοιμασία εξπρές για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενόψει του επόμενου αγώνα της ομάδας.

Το βράδυ της Τετάρτης (17/12 στις 21:30), ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Λισαβόνα την Sporting και ο Coach Jure Zdovc στον ελάχιστο χρόνο που έχει στη διάθεσή του, προσπαθεί μαζί με τους συνεργάτες του να ετοιμάσει την ομάδα για ένα ακόμη πολύ σημαντικό εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι και να προσαρμόσει ακόμη καλύτερα τα νέα πρόσωπα της ομάδας.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί σήμερα το πρωί (μέσω Κωνσταντινούπολης) για τη Λισαβόνα και στη διάθεση του Jure Zdovc θα είναι η ίδια ακριβώς εξάδα ξένων που αγωνίστηκαν και στο Μαρούσι. Ο Stephen Brown συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του ΠΑΟΚ, αφού κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει το πρόγραμμα θεραπείας του.

Ο Patrick Beverley ταξιδεύει για πρώτη φορά με την αποστολή του ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν προλαβαίνει να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Τετάρτης και θα είναι στη διάθεση του κ.Zdovc από το επόμενο παιχνίδι της ομάδας.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ, της οποίας ηγείται ο κ.Βασίλης Οικονομίδης, συμμετέχουν οι καλαθοσφαιριστές: Timmy Allen, Cleveland Melvin, Breein Tyree, Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Marvin Jones, Νίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Γιώργος Φίλλιος, Ben Moore και Tomas Dimsa.

Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί απόψε το βράδυ (21:00) στο Pavilhao Joao Rocha, το γήπεδο όπου το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας με την Sporting.